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Mert Günok'a 2 ödül birden

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Beşiktaş'ın tecrübeli kalecisi Mert Günok, Trabzonspor maçı öncesinde iki ödül birden aldı. Siyah-beyazlılarda 100. maçına çıktığı için ödüllendirilen milli eldiven, UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao'yu 4-1 yendikleri karşılaşma sonrasında taraftarlara söylediği "Bugün yumruk yok, sadece alkış" sözleriyle TFF tarafından ödüle layık görüldü.

Beşiktaş'ın milli file bekçisi Mert Günok, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasındaki Trabzonspor maçı öncesinde iki ödül birden aldı.

BEŞİKTAŞ İLE 100. MAÇ

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklama şu şekilde;

"İkinci Başkanımız Hakan Daltaban ile efsane kaptanlarımızdan Sanlı Sarıalioğlu, Futbol A Takımımızın Tüpraş Stadyumu'nda Trabzonspor'la oynadığı müsabaka öncesinde şanlı formamızı 100 kez giyen Mert Günok'a plaket ve çiçek takdim etti. Daltaban ile Sarıalioğlu, tebrik ettikleri Günok'a şanlı formamızla başarılar diledi.

Mert Günok'a 2 ödül birden

TFF'DEN DE FAIR-PLAY ÖDÜLÜ ALDI

Öte yandan, Beşiktaşımızın Athletic Club'ı 4-1 yendiği maçın sonrasında taraftarımızın yanına gidip Bolu'da yaşanan yangın felaketi nedeniyle söylediği "Bugün yumruk yok, sadece alkış" sözleri nedeniyle TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu tarafından ödüle layık görülen Mert Günok, ödülünü TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu Başkanı Mehmet Nuri Yazıcı'nın elinden aldı."

Mert Günok'a 2 ödül birden

SEZON PERFORMANSI

Mert Günok, Trabzonspor karşılaşması öncesinde Beşiktaş formasını bu sezon 29 maçta giydi. Bu karşılaşmalarda kalesindeki 33 gole engel olamayan Mert, 10 müsabakada ise kalesini gole kapattı. 35 yaşındaki milli eldivenin siyah-beyazlılarla 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Mert Günok'a 2 ödül birden
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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