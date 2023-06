Mersin'de 'Ba'Balık Balık Tutma Yarışması' düzenlendi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Akdeniz Olta Balıkçılığı Derneği (AKOB-DER) iş birliğiyle düzenledikleri '2. Ba'Balık Balık Tutma Yarışması'nın açılışına katılarak ilk oltayı denize attı.

Başkan Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi ile AKOB-DER iş birliğinde ikinci kez düzenlenen 'Ba'balık Balık Tutma Yarışması'nın açılışına katıldı. Babalar Günü dolayısıyla babalar ile çocuklarının beraber yarıştıkları etkinlikte Başkan Seçer, denize ilk oltayı atarak yarışmayı başlattı.

Mersin'in yanı sıra Adana, Osmaniye, Hatay ve Gaziantep'ten de katılımın olduğu etkinlikteki konuşmasına "Burayı güzelleştiren birileri var aramızda, çocuklarımız" diyerek başlayan Başkan Seçer, tüm babaların Babalar Günü'nü kutladı. Ba'BalıkBalık Tutma Yarışması'nın çok güzel bir etkinlik olduğuna dikkat çeken Başkan Seçer, şöyle konuştu:

"Şimdi güzel bir etkinliği beraber başlatıyoruz. Denize oltaları atıyoruz. Rastgele. Bakalım en büyük balığı kim yakalayacak? İnşallah en kötü günümüz hep böyle olsun. Mutlu bir toplum olalım. Bir Mersinli olarak, Mersin'de yaşamak, Mersin'in belediye başkanı olmak benim için büyük bir gurur. Ben de iki oğlan babasıyım, ama onlar biyolojik çocuklarım, bir de gönlümde olan çocuklar var. Mersin'de yaşayan çocukların hepsi gönlümde, hepsi düşüncemde. Onlara daha güzel bir gelecek hazırlamak için çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Güzel bir etkinlik. Geleneksel hale getirdik belediye olarak. Babalar ve oğulları, babalar ve kızları, burada gördüğünüz gibi bir yarışmaya katılıyorlar Babalar Günü dolayısıyla. Akdeniz'e attılar oltalarını. Balık tutma yarışmasını bakalım kim kazanacak, göreceğiz. Bizim kentimiz, muazzam bir kent. Denizi, Toroslar'ı, verimli ovaları, her şeyden önemlisi de muazzam bir insan kitlesi var. Burada Türkiye'nin her rengini görmek mümkün."

Konuşmasında doğanın insan eliyle kirletilmesine tepki gösteren ve Büyükşehir Belediyesi olarak daha temiz bir Mersin için çalıştıklarını kaydeden Başkan Seçer, şöyle devam etti:

"Ben de az önce olta attım. Denize kıyısı olan güzel bir kentiz. Ben, arzu ediyorum ki boydan boya insanlarımız denize girsin. Böyle denizlerimiz olsun. İnsanlar oltasını denize atsın ve pek çok balık çıksın. Denizin faunası, florası yok edilmemiş olsun. Bu istemekle, dilemekle olacak bir şey değil, faaliyette bulunmak lazım, bunu da yapıyoruz. Hem denizimizin hem çevremizin temiz olması hem de burada denizde canlı hayatının zenginleşmesi için daha önce resifler bıraktık denize. Bu konuda ODTÜ ile de çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmaları devam ettireceğiz."

AKOB-DER Başkanı Serkan Talha Koç, amaçlarının hem olta balıkçılığının bir spor dalı olduğunu çocuklara aşılamak olduğunu hem de yaşamın stresini oltanın ucuyla denizin dibine bırakmak olduğunu belirterek şunları dile getirdi:

"Geçen yıl çok güzel bir ambiyans oluştu. Çocuklarımız çok keyif aldı. Mersin'de çıkmayan balıkları gördü çocuklar. Bu spor dalı olduğu için artık biraz daha eğilim gösterdiler. Geçen yıl bu turnuvaya katılan çocuklarımız, bu yıl derneğimize üye olmak için çabalıyor. Bu spor dalını ciddi anlamda yapıp yurt dışında temsil edebilmenin yolunu arıyorlar. Sahillerimiz çok müsait bununla ilgili. Her yıl Mersin'de başta olmak üzere birçok ilde uluslararası turnuvalar düzenleniyor. Birçok ülkeden Mersin'imize balık hobisini icra etmek için yarışmalara katılmak için insanlar geliyor. Bu artık Avrupa'nın ve dünyanın kabul ettiği bir spor dalı. Türkiye de buna ayak uyduruyor bu çok güzel bir şey. Gerçekten çocuklarımızın sabrını geliştirebilmeye büyük ölçüde olanak sağlayacak bir spor dalı."

DERECEYE GİRENLER ÖDÜLLENDİRİLDİ

Yarışmanın şampiyonu baba Ali Fidan ve kızı Merve Naz Fidan olurken yarışmanın ikincisi baba Akın Özbaran ve kızı Elif Naz Özbaran oldu. Yarışmanın üçüncüsü de baba Gürhan Yazıcıoğlu ve oğlu Orhan Yazıcıoğlu olurken en büyük balığını Cengiz Kemal Caner ve oğlu Dağhan Caner yakaladı. Yarışmacıların şampiyonluk kupaları ile madalyaları da Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürü Bünyamin Gökayaz ile Akdeniz Olta Balıkçılığı Derneği Başkanı Serkan Talha Koç tarafından verildi.