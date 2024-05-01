Üye Girişi
Haberler

Mersin Büyükşehir Belediyespor yarı finale yükseldi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler'i 79-68 yenerek seriyi 2-0 yapan Mersin Büyükşehir Belediyespor yarı finale yükseldi.

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler'i 79-68 yenerek seriyi 20 yapan Mersin Büyükşehir Belediyespor yarı finale yükselirken, Gaziantep Basketbol-Çayırova Belediyespor eşleşmesi üçüncü maça uzadı.

İki galibiyete ulaşan takımın yarı finale yükseleceği seride Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler'i ilk maçta 66-60 yenen Mersin Büyükşehir Belediyespor, rakibini ikinci karşılaşmada da 79-68 mağlup ederek son 4 takım arasına adını yazdırdı.

Diğer eşleşmede ise ilk maçı 98-92 kazanan Gaziantep Basketbol'u ikinci müsabakada 109-96 yenen Çayırova Belediyespor seriyi 1-1'e getirdi. Serideki son maç 5 Mayıs Pazar günü Karataş Şahinbey Spor Salonu'nda oynanacak. Bu maçı kazanan takım, play-off yarı final serisine yükselecek.

Kaynak: AA / Spor

Büyükşehir Belediyespor TED Ankara Kolejliler Gölbaşı Belediyesi Basketbol Türkiye Sigorta Mersin Ankara Spor Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Fenerbahçe Beko Monaco maçı hangi kanalda, saat kaçta? EUROLİG Fenerbahçe Beko Monaco Basket maçı CANLI ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Giresun Belediye Başkanı hangi partiden? Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse kimdir? Al Nassr Al Khaleej maçı ne zaman,sat kaçta? Al Nassr Al Khaleej CANLI izleme linki var mı, Ronaldo oynuyor mu? PSG - B.Dortmund CANLI izleme linki var mı? PSG - B.Dortmund ŞİFRESİZ yayın var mı? PSG - B.Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? PSG - B.Dortmund maçı şifresiz mi? EXXEN canlı maç izle! (ŞAMPİYONLAR LİGİ) EXXEN kesintisiz donmadan canlı yayın! 1 Mayıs EXXEN spor canlı izle! CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 1 Mayıs Pazar günün maçları nereden izlenir? TV8.5 canlı izle! ŞAMPİYONLAR LİGİ TV8.5 CANLI 4K İZLE! 2024 TV8.5 HD kesintisiz donmadan canlı izle linki! TV 8.5 (TV 8 Buçuk) Güncel HD frekans değerleri nedir? TV 8.5 Türksat uydu frekans, sembol oranı ve fec değerleri nedir? TV 8.5 canlı izleme linki! LA Clippers Dallas Mavericks NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 1 Mayıs Basketbol NBA CANLI İZLE! Boston Celtics Miami Heat NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 1 Mayıs Basketbol NBA CANLI İZLE! Survivor eleme adayları kim? 1 Mayıs Çarşamba Survivor potada kimler var? Survivor Düello oyununu kim kazandı? 1 Mayıs Çarşamba 2024? Survivor kim kazandı? 1 Mayıs Çarşamba Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? TRT 1 ne zaman kuruldu? TRT kaç yıldır yayında bu yıl kaçıncı kuruluş yıl dönümü?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title