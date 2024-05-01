Mersin Büyükşehir Belediyespor yarı finale yükseldi

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler'i 79-68 yenerek seriyi 20 yapan Mersin Büyükşehir Belediyespor yarı finale yükselirken, Gaziantep Basketbol-Çayırova Belediyespor eşleşmesi üçüncü maça uzadı.

İki galibiyete ulaşan takımın yarı finale yükseleceği seride Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler'i ilk maçta 66-60 yenen Mersin Büyükşehir Belediyespor, rakibini ikinci karşılaşmada da 79-68 mağlup ederek son 4 takım arasına adını yazdırdı.

Diğer eşleşmede ise ilk maçı 98-92 kazanan Gaziantep Basketbol'u ikinci müsabakada 109-96 yenen Çayırova Belediyespor seriyi 1-1'e getirdi. Serideki son maç 5 Mayıs Pazar günü Karataş Şahinbey Spor Salonu'nda oynanacak. Bu maçı kazanan takım, play-off yarı final serisine yükselecek.