MÜGE ANLI CANLI İZLE! #128250 14 Haziran Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu?

Müge Anlı'nın 14 Haziran tarihli canlı yayınına dair izleme linki ve son bölüm özeti merak ediliyor. Müge Anlı'nın son bölümünde yaşananlar ve detayları ile ilgili bilgileri bulabilirsiniz. Müge Anlı'nın programında çözülemeyen olaylar ve gizemler, izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Cennet papağanı ile geldi, kocasını arıyor. Zeki Keleş'ten 17 gündür haber yok.

yok. Medine Keleş, emlakçı Şenol'un kendisine ilgi gösterdiğini, başlarda kabul etmediğini ama sonradan ona ilgi duymaya başladığını anlattı. Medine Keleş kocası Zeki'nin ailesinin Şenol'u öğrendiğini, kocası Zeki'nin de evi terk ettiğini söyledi. 27 Mayıs'tan beri ulaşamadığı kocasını aramak için geldiğini anlattı.

Anne ve oğlunun 300 bin TL'lik hayal kırıklığı. ''İnandığım gelin sahte çıktı, oğlumu kandırdı.''

Ayşe Hanım zihinsel engelli oğlu İrfan'ı evlendirmek istediğini, aracının gelin adayı Özlem'i bulduğunu, aracıya 10 Bin lira para verdiğini, gelinin annesine 10 Bin lira süt parası verdiğini, gelin adayı Özlem'e ise Osmanlı Turası, iki bilezik, saat ve tektaş aldığını, Özlem'in tüm bunlarla da yetinmeyip evden kaçarken çekmecesindeki 50 Bin lirayı da aldığını, anlattı.

Mehmet Taşpınar'ın kardeşi Yaşar Taşpınar konuştu.''Güllü'nün çocukları ağabeyimden değildir''

"Güllü'nün çocukları ağabeyim Mehmet'ten değil" diyen Yaşar Taşpınar, ağabeyi Mehmet'in küçükken kaynar suya düştüğünü, doktorun ağabeyinin çocuğunun olmayacağını söylediğini, söyledi. Yaşar Taşpınar, Güllü'nün ağabeyine "seni de kıyma makinesinde çekeriz" dediğini, ağabeyi Mehmet'in de bundan korkup Güllü'den uzaklaştığını iddia etti.

Tehditten şantaja, şantajdan cinayete iddialar. Adam çekildiği söylenen kıyma makinesi stüdyoda.

Güllü ve annesinin birini öldürüp kıyma makinesinden çektikleri iddia edilmişti. Bahsi geçen kıyma makinesi canlı yayına getirildi. Güllü'nün annesi Cennet canlı yayında makineye kaşık atıp ufalama deneyi yapmalarını talep etti.

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