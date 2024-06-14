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Survivor kupası altın mı, değeri ne kadar?

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Suvivor'da büyük final için nefesler tutuldu. Survivor All Star 2024 şampiyonu 13 Haziran Perşembe günü İstanbul Nefes Orman Açık Hava Sahnesi'nde canlı yayında belli oldu. Survivor kupası altın mı, değeri ne kadar, merak edildi.

Survivor All Star finalinde rakiplerine eleyerek final etabına yükselen Ogeday ve Nefise şampiyonluk için kıyasıya bir mücadele içine girdi. Ogeday kupayı kazandı. Peki, Survivor kupası altın mı, değeri ne kadar?

SURVİVOR KUPASI ALTIN MI, DEĞERİ NE KADAR?

Ogeday final düellosunda Nefise'yi 6-2 yenerek Survivor All Star 2024 şampiyonu oldu.

Şampiyon Ogeday büyük ödülün de sahibi oldu.

Survivor kupasının özellikleri hakkında açıklama bulunmuyor.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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