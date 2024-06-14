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Ogeday babası kimdir? Survivor Ogeday'ın babasının adı ne, kaç yaşına? #129300

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Survivor All Star 2024 sezonu, nefes kesen bir finalle sona erdi. Haftalar süren zorlu mücadelelerin ardından Ogeday Girişken ve Nefise Karatay, şampiyonluk kupası için karşı karşıya geldi. Ogeday'ınbabası ise sık sık ekrana geldi ve gündem oldu. Peki, Ogeday babası kimdir? Survivor Ogeday'ın babasının adı ne, kaç yaşına?

Survivor'da şampiyon belli oluyor. Haftalar süren maratonda sona gelindi. Ogeday, Nefise, Seda ve Batuhan Survivor'ın büyük finalinde karşıya karşıya geldi.Ogeday'ın babası ise sık sık ekrana geldi. Peki, Ogeday babası kimdir?

OGEDAY GİRİŞKEN KİMDİR?

Ogeday Girişken 1992 yılında Adana'da doğdu. Marmara Üniversitesi'nde Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü'nü okumaya hak kazandı. Daha sonrasında lisans eğitimini tamamladı. Fenerbahçe'de lisanslı bir sporcu olarak on yıl kadar kürek takımında yer aldı. Dünya sıralamalarına adını kazıyan Ogeday Girişken 2017 yılında Survivor 2017 yarışmasına katıldı ve şampiyonu oldu. Litvanya'da dünya çapında gerçekleşen U-23 Kürek Şampiyonası'nda yarışmayı 8. sırada tamamladı. Ogeday Girişken, 2018 yılında Bir Litre Gözyaşı dizisinde "Teoman" karakteriyle oyunculuk hayatına adımını attı. Daha sonra 2019 yılında Savaşçı dizisinde "Astsubay Çavuş Demir Döğer" karakterini canlandırdı. 2022'de de Survivor 2022: All Star yarışmasında mücadele ettii.

OGEDAY BABASI KİMDİR?

Ogeday babası hakkında henüz detaylı bilgiler paylaşılmadı.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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