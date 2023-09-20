Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından birimler arası futbol turnuvası düzenlendi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen birimler arası futbol turnuvasının açılışı yapıldı. Turnuvada 18 takım yer aldı ve dereceye giren takımlara kupa ve madalya verilecek.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından, bu yıl 2.'si gerçekleştirilen birimler arası futbol turnuvası düzenlendi. Turnuvanın başlama vuruşunu gerçekleştiren Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, daha sonrasında turnuvada B grubunda yer alan takımların ilk maçlarını izledi.

A ve B grubu olmak üzere toplamda 18 takımın katıldığı turnuvada, dereceye giren ilk 4 takıma kupa ve madalya verilecek. Macit Özcan Spor Tesislerinde gerçekleştirilen turnuvanın açılışına katılan Başkan Vahap Seçer'e Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından, '33 Vahap Seçer' yazılı forma hediye edildi.

"Biz büyük bir aileyiz"

Turnuvanın açılışında konuşan Başkan Seçer, "Biz büyük bir aileyiz. Hep beraber Mersin'e hizmet etmek için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Hepinizin eline, emeğine sağlık" dedi. Personele, iş hayatlarının yanı sıra kendilerine de vakit ayırmaları gerektiği tavsiyesinde bulunan Seçer, "Ben düzenli spor yapıyorum, sizlere de tavsiye ederim. Futbol hepimizin tutkusu. Zamanında fena bir futbolcu değildik. Ama tabi biz bunu bir spor, amatör aktivite olarak yaptık. Şimdi buradaki müsabakalar da öyle olacak. Centilmence geçeceğini umuyorum" diyerek tüm takımlara başarılar diledi.

Turnuvanın başlangıç günü programına Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Olcay Tok, Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürü İrfan Korkmaz, Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ bürokratları ile daire başkanları ve personel aileleri katıldı. - MERSİN