Merkez Hakem Kurulu, 2025-2026 yaz semineri başladı

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), 2025-2026 Futbol Sezonu Yaz Semineri başladı. Seminerler, 25-31 Temmuz tarihlerinde 3 grup halinde gerçekleştirilecek. Üst Klasman Hakem ve Yardımcıları, VAR kadrosu ile Kıbrıs Süper Ligi'nden 2 hakemin katılımı ile sezon öncesi hazırlık kampı birinci grup çalışması (25-27 Temmuz 2025), TFF Riva Tesisleri'nde Hakem İşleri Koordinatörlüğü organizasyonu ile gerçekleşiyor.

Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki törene TFF 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, A Milli Takım ve Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz, MHK Başkanı Dr. Ferhat Gündoğdu, MHK üyeleri, TFF ulusal eğitimcileri, TFF fiziksel gelişim birimi ile TFF ve UEFA profesyonelleri Hakem Gelişim Direktörü Dr. Vitor Melo Pereira ve diğer UEFA Eğitmenleri katıldı. Ayrıca konuk olarak; TFF Temsilciler Kurulu Başkanı Şerafettin Bural, TFF Kulüp Lisans Kurulu Başkanı Mustafa Çattık, TFF Engelli Futbolu Koordinasyon Kurulu Başkanı Kerim Vural, Kıbrıs MHK Başkanı Abdullah Özsusuzlu, MHK Yaz Semineri'ne katılım sağladı.

Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen seminerin açılış konuşmasında MHK Başkanı Dr. Ferhat Gündoğdu, "Geçtiğimiz sezon Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve Yönetim Kurulu'nun desteğini her hafta hissettik. Bu bize cesaret verdi. Hakem arkadaşlarımızın özellikle ikinci yarı atağa kalkmasında; bizlere verdiğiniz destek ve cesaret, yaptığınız yatırımlar onların sahada daha da güvenli bir şekilde korkusuzca maç yönetmelerine ve performanslarını üst seviyeye çıkarmalarına neden oldu. Layık olmaya devam edeceğiz" dedi.

'TFF YENİ SEZON ÖNCESİ ÇOK ÖNEMLİ ATILIMLAR YAPTI'

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni sezon öncesi de atılımlar yaptığını söyleyen Gündoğdu, "Çok önemli toplantılar oldu. Hakem kardeşlerim, bunları bilmeniz ve takip etmeniz önemli. İçişleri Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Güvenliği Toplantısı'nı gerçekleştirdi. Orada her şey masaya yatırıldı. Bunlar ve Federasyonumuzun koordinasyonu çok önemli adımlardır. Temsilciler Kurulu ile koordine ederek özellikle maçın güvenliğiyle ilgili alınacak kararları daha kolektif bir seviyeye nasıl çekeriz konusunu Sayın İçişleri Bakan Yardımcısına kadar aktarmaya çalıştık. Sanıyorum sonuç alacağız. Çoğunlukla saha içine yoğunlaştığınız için, güvenlik nedeniyle saha dışındaki olayları tam olarak değerlendiremeyebilirsiniz. Bunun için diğer paydaşların desteği önemli" diye konuştu.

"Federasyonumuz, ASELSAN ile yaptığı iş birliğiyle 4. hakem ve Federasyon temsilcilerimize T alanındaki fiziksel veya sözlü disiplin dışı eylemleri kayıt altına alabilecek." açıklamasını yapan Gündoğdu şu ifadeleri kullandı: "Önümüzdeki yıl bunu sağlayacağız. Bu sahaya olumlu yansıması adına önemli bir yaklaşım. Diğer bir önemli adım da hakemlik müessesesinin şirketleşmesiydi. Federasyon, bütün adımlarını attı. Hakemlik sistemi olarak önemli olan buna nasıl adapte oluruz konusuydu. Biz şu an hazırız. Bu yıl içerisinde önemli hazırlıklarımız var. Özellikle kategorik yapılanmamızı ve buna uygun maç, ücret dağıtımını şimdiden hazırlamış durumdayız. İlk planda bu gruptaki arkadaşlarımız Süper Lig maçlarına atanacaklar. İki haftada bir yapılacak değerlendirme toplantısı sonucunda, diğer grupta yüksek performans gösteren arkadaşlar aramıza katılacak. Bir nevi motivasyon unsuru olarak değerlendireceğiz"

TFF Başkanvekili Mecnun Otyakmaz konuşmasının başında, "Eskişehir'in Seyitgazi ilçesindeki orman yangınlarında şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Rabbim milletimize bir daha böyle felaketler yaşatmasın." diyerek hayatlarını yeşil vatan için feda eden kahramanlarımızı andı.

Hakemlere özellikle geçen sezonun ikinci yarısındaki performanslarından dolayı teşekkür eden Otyakmaz, "Yeni sezonun; Türk futboluna, hakem camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Seminerin, bilgi paylaşımı ve gelişim açısından sizlere moral ve motivasyon kazandıracağına yürekten inanıyorum" dedi.

'HAKEMLİK; KURALLARI ADALETLE VE KARARLILIKLA UYGULAMAKTIR'

Yeni sezonun başlamasına az bir süre kaldığına dikkat çeken Mecnun Otyakmaz, "Bizleri, en alt ligden en üst lige kadar yüksek tempolu, mücadeleci ve heyecan dolu karşılaşmalar bekliyor. Her maçı; cesaretle, tarafsız ve yüksek sorumluluk bilinciyle yöneteceğinize inancımız tamdır. Hakemlik, sadece kural bilmek değil; o kuralları adaletle ve kararlılıkla uygulamaktır. Sahada mücadele eden futbolcunun, tribünde takımını destekleyen taraftarın, ekran başında oyunu takip eden milyonların ortak beklentisi: adil, şeffaf ve tutarlı bir hakem yönetimidir. Hakem, sahadaki en güçlü kişidir ama gücünü tarafsızlığından alır. Adalet varsa; kaybeden bile sonucu sükünetle kabullenir, kazananın sevinci daha sahici olur" ifadelerini kullandı.

'GÜÇLÜNÜN DEĞİL HAKLININ HAKİM OLDUĞU BİR DÜZENİ SAĞLAMAKTAN SORUMLUYUZ'

Futbolun bir oyun olduğunu ancak adalet olmadığında bir güven krizine dönüştüğüne vurgu yapan Otyakmaz şöyle devam etti: "Güçlünün hakim olduğu değil, haklının hakim olduğu bir düzeni sağlamakla sorumluyuz. Bu hedef doğrultusunda, hakemlerimizin en iyi şekilde yetişmesi ve gelişmesi için eğitime büyük önem veriyoruz. Merkez Hakem Kurulumuz; yerli ve uluslararası uzmanlarla iş birlikleri yaparak, hakem eğitimini global düzeye taşımak adına ciddi adımlar attı. Tüm liglerde standart bir eğitim modeli oluşturmak için akademik iş birlikleri başlattık. Artık kendi kararını sahada duruşuyla verebilen, gelişimini kendi iradesiyle sürdüren, özgüvenli genç hakem kardeşlerimiz yetişiyor. İnşallah, önümüzdeki sezonlarda uluslararası arenada Türk hakemlerinin daha fazla görev aldığını göreceğiz"

Sahada verdikleri kararların sadece hakemleri bağlamadığını belirten Mecnun Otyakmaz, "Kararlarınız; Türkiye Futbol Federasyonunu, hakem camiasını ve Türk futbolunu temsil ediyor. Bu büyük sorumluluğu adil bir şekilde yerine getirecek profesyonelliğe ve değerlere sahipsiniz. İnşallah yeni sezonda vereceğiniz kararlarla, tartışmaların olmadığı ve futbolun güzelliklerinin konuşulduğu bir sezon yaşarız. Sizlere başarılar diliyorum. Yeni sezon; Türk futboluna hayırlı, uğurlu olsun" diyerek sözlerini tamamladı.

Ayrıca bu sezon yapılan oyun kuralları değişiklikleri ile ilgili olarak MHK Üyesi Sebahattin Şahin, medyaya bilgilendirme sunumu yaptı. Bu sunum; TFF YouTube kanalında yayınlanarak, tüm futbol paydaşları için erişim kolaylığı sağlanması amaçlandı.

Teknik çalışmaların ilk günü MHK koordinasyonu ile TFF/ UEFA profesyonelleri yönetimiyle gerçekleşti. Eğitimler; MHK ve Vitor Melo Pereira liderliğinde gerçekleşti. FIFA ve UEFA Eğitmenleri tarafından UEFA ve IFAB klipleri kullanılarak, en güncel bilgilerle teknik konularda aktarım sağlandı.

Seminerin ilk günün kapanışında ise uzun yıllar ülkemizde ve yurt dışında başarıyla hakemlik yapan ve VAR kadrosunda yer alan Mustafa İlker Coşkun'a, hakemliği bırakan ve VAR kadrosuna dahil olan Sarper Barış Saka'ya, yardımcı hakemliği bırakan ve ulusal eğitimci kadrosuna dahil olan Volkan Narinç'e, yardımcı hakemliği bırakan Serkan Olguncan'a plaketleri ve hakemler tarafından imzalı hakem forması tüm katılımcıların alkışlarıyla, Mecnun Otyakmaz, Şerafettin Bural, Mustafa Çattık, Sayın Kerim Vural tarafından takdim edildi.

Seminerin ikinci gününde ise TFF Fitnes Danışmanı ve UEFA Fitness Direktörü Prof. Dr. Werner Helsen ile TFF Fiziksel Gelişim Birimi koordinasyonunda bu gruptaki Üst Klasman hakemlerine ve yardımcı hakemlere FIFA atletik testi uygulanacaktır.

Sezon öncesi kampında; ikinci grup hakemler (27 Temmuz - 29 Temmuz 2025); üçüncü grup hakemler (29 Temmuz - 31 Temmuz 2025) tarihlerinde katılacak.