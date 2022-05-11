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Mergim Berisha'nın doğum günü kutlandı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Mergim Berisha'nın doğum günü kutlandı

Fenerbahçe'nin Alman forveti Mergim Berisha'nın doğum günü, teknik heyet ve takım arkadaşları tarafından kutlandı.

Fenerbahçe'nin Alman forveti Mergim Berisha'nın doğum günü, teknik heyet ve takım arkadaşları tarafından kutlandı.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında pazar günü Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Fenerbahçe bu maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürürken, sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. 24 yaşına giren Alman futbolcu Mergim Berisha için doğum günü pastası kesildi. Tebrikleri kabul eden Berisha, bu jestten dolayı teknik ekibe ve takım arkadaşlarına teşekkür etti. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Mergim Berisha, Fenerbahçe, Alman, Doğum, Spor, Haberler

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