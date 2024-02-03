Menemen FK, evinde 24Erzincanspor'a yenildi

İZMİR,

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son maçında Etimesgut Belediyespor'u 3-2 yenerek Play-Off potasında yoluna devam eden Menemen Futbol Kulübü, evinde 24Erzincanspor'a 2-1 yenildi. Konuk Erzincanspor 43'üncü dakikada Gencer'in golüyle ilk yarıyı önde kapadı: 0-1. Erzincan ekibi 70'inci dakikada Oğuzhan'ın ayağından bir gol daha buldu: 0-2. Menemen FK 90+7'de penaltıdan Kemal'i golüyle farkı bire indirse de 3 puanı 24Erzincanspor aldı.