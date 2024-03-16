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Melikgazi Kayseri Basketbol, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u farklı yendi

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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 62 sayı farkla 143-81 yendi.

Salon: Hatay Merkez

Hakemler: Mehmet Serdar Ünal, Sabri Gündüz, Ali Osman Kanık

Hatay Büyükşehir Belediyespor : Öykü Canlıel 5, Sena Işık 4, Betül Kutlu 14, Nuran Tutsak 20, Öykü Taşkın 14, Elanur Demir 16, Şara Baş 8

Melikgazi Kayseri Basketbol : Ellenberg 20, Fatmanur Karakaş 10, Merve Arı 6, Ayşegül Günay Aladağ 21, Candan Eylül Dikmen 4, Petronyte 33, Goncagül Kavak 8, Damla Gezgin 18, Nazlı Bircan Gökdemir 18, Holmes 5

1. Periyot: 30-41

Devre: 45-80

3. Periyot: 64-127

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 62 sayı farkla 143-81 yendi.

Kaynak: AA / Spor

Büyükşehir Belediyespor Basketbol Kayseri Hatay Spor Güncel Haberler

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