Melikgazi Kayseri Basketbol, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u farklı yendi
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 62 sayı farkla 143-81 yendi.
Salon: Hatay Merkez
Hakemler: Mehmet Serdar Ünal, Sabri Gündüz, Ali Osman Kanık
Hatay Büyükşehir Belediyespor : Öykü Canlıel 5, Sena Işık 4, Betül Kutlu 14, Nuran Tutsak 20, Öykü Taşkın 14, Elanur Demir 16, Şara Baş 8
Melikgazi Kayseri Basketbol : Ellenberg 20, Fatmanur Karakaş 10, Merve Arı 6, Ayşegül Günay Aladağ 21, Candan Eylül Dikmen 4, Petronyte 33, Goncagül Kavak 8, Damla Gezgin 18, Nazlı Bircan Gökdemir 18, Holmes 5
1. Periyot: 30-41
Devre: 45-80
3. Periyot: 64-127
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 62 sayı farkla 143-81 yendi.