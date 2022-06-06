Medipol Başakşehir, 25 yaşındaki futbolcu Alper Karaman'ı renklerine bağladı - Haberler

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Medipol Başakşehir, 25 yaşındaki futbolcu Alper Karaman'ı renklerine bağladı

AA - Emre Doğan - Spor
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Medipol Başakşehir, 25 yaşındaki futbolcu Alper Karaman'ı renklerine bağladı

Medipol Başakşehir, altyapısından yetişen ve serbest oyuncu statüsünde bulunan Alper Karaman'ı kadrosuna kattı.

Medipol Başakşehir, altyapısından yetişen ve serbest oyuncu statüsünde bulunan Alper Karaman'ı kadrosuna kattı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon forma giydiği Esenler Erokspor'da TFF 2. Lig'e çıkma sevinci yaşayan 25 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Orta sahada görev yapan Alper Karaman, 2021-2022'de forma giydiği 32 maçta 14 gol kaydetti.

AA / Emre Doğan - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Başakşehir Esenler Karaman Spor Haberler

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