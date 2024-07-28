Üye Girişi
Haberler

Masadaki rakam öyle böyle değil! Ferdi Kadıoğlu'na Türk futbol tarihine geçecek teklif

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun mutlaka takımda kalmasını istediği Ferdi Kadıoğlu'na Türk futbol tarihine geçecek bir teklif geldi. 27 milyon euroluk teklifi kabul görmeyen İngiltere Premier Lig ekibi Brighton, sarı-lacivertlilerin kapısını bu kez 33 milyon euro ile çaldı. Kanarya, Ferdi'yi göndermeye sıcak bakmazken, yapılan teklifin kabul edilmesi ve transferin gerçekleşmesi halinde Türk futbolunun satış rekoru kırılacak. Bu rekor, 30 milyon euro ile Sacha Boey'a ait.

Geçen sezon Fenerbahçe'nin parlayan yıldızlarından olan Ferdi Kadıoğlu, milli forma altındaki performansıyla da tüm dikkatleri üzerine çekti. Daha önce de Ferdi'ye talip olan ve bu kez fiyat yükselten İngiltere Premier Lig takımı Brighton, sarı-lacivertlilerin kapısını Türk futbol tarihine geçecek rekor bir teklifle çaldı.

27 MİLYON EURO KABUL EDİLMEDİ

Transfer döneminin gözde ismi haline gelen Ferdi Kadıoğlu'na talip olan Brighton, Fenerbahçe'ye yaptığı 27 milyon euroluk teklif yaptığı ve bu teklifin kabul edilmediği ortaya çıkmıştı. Yönetimin her fırsatta Ferdi'yi satmayacağını duyurması oyuncunun taliplerinden yeni ve daha yüksek rakamların masaya konmasına neden oluyor.

YENİ TEKLİF 33 MİLYON EURO

Fanatik'in haberine göre; İngiliz ekibi Brighton, milli futbolcu için rakamı yeniledi ve 33 milyon euro ile pazarlığa oturdu. Sarı-lacivertliler ise 24 yaşındaki yıldızı satmaya yanaşmıyor. Teknik direktör Jose Mourinho'nun da kesin raporu Ferdi'nin kalması yönünde.

Masadaki rakam öyle böyle değil! Ferdi Kadıoğlu'na Türk futbol tarihine geçecek teklif

ACUN ILICALI NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde Ferdi Kadıoğlu için, "Ferdi'nin değeri 30 milyon euronun üzerinde ve ciddi teklifler var. Aklımızın almadığı teklif gelmediği sürece, oyuncu satmayacağız. Düşünün Ferdi'ye gelen 30 milyon euro teklif normal ve bizi heyecanlandırmıyor" şeklinde konuşmuştu.

TÜRK FUTBOL TARİHİNE GEÇECEK

Sarı-lacivertliler, Ferdi'ye gelen bu teklifi kabul ederse Türk futbol tarihinin en pahalı satışı gerçekleşecek. Bu rekor, 30 milyon euroya Galatasaray'dan Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey'a ait. Fransız futbolcuyu Beşiktaş'ın 22.5 milyon euro karşılığında Everton'a sattığı Cenk Tosun izliyor.

Masadaki rakam öyle böyle değil! Ferdi Kadıoğlu'na Türk futbol tarihine geçecek teklif

FERDİ'NİN GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Ferdi Kadıoğlu, geride bıraktığımız sezon Fenerbahçe formasıyla 51 maça çıktı. Ferdi bu karşılaşmalarda 4.324 dakika süre alırken, 3 gol ve 5 asistlik performans gösterdi. Yıldız futbolcu, bu sezon ise Lugano ile oynanan ilk resmi maçta sonradan oyuna girerek fileleri havalandırmayı başardı. 24 yaşındaki oyuncunun sarı-lacivertliler ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Ferdi Kadıoğlu Ferdi Kadıoğlu Jose Mourinho Jose Mourinho Acun Ilıcalı Fenerbahçe Sacha Boey Fenerbahçe Kadıoğlu Ali Koç Futbol Futbol Spor Haberler

Mali'de isyancılar, Rus Wagner birliğini pusuya düşürdü! 53 asker feci şekilde can verdi

Mali'de isyancılar, Rus Wagner birliğini pusuya düşürdü! 53 asker feci şekilde can verdi

 Erdoğan talimat vermişti! Belediyeler borcunu araziyle kapatabilecek, ödemeyene haciz yolda

Erdoğan talimat vermişti! Belediyeler borcunu araziyle kapatabilecek, ödemeyene haciz yolda

 Kırşehir'de altın madeni isyanı! Siyanür tehlikesiyle karşı karşıya olan bölge için çağrı

Kırşehir'de altın madeni isyanı! Siyanür tehlikesiyle karşı karşıya olan bölge için çağrı

Bakmadan Geçme

BEŞİKTAŞ- GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDAN KARELER Kuaför ve berber pazar günü kapalı mı? 28 Temmuz kuaförler kapalı mı? 28 TEMMUZ PAZAR HAMSTER KOMBAT GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? 27 TEMMUZ HAMSTER KOMBAT GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? D-Smart GO izle! D-Smart GO HD kesintisiz izleme linki! D-Smart GO canlı maç izle! (GALATASARAY- PARMA) #9917 27 TEMMUZ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU || Sayısal Loto çekiliş sonucu ne zaman açıklanacak? EXXEN canlı maç izle! (BEŞİKTAŞ- GENÇLERBİRLİĞİ) EXXEN spor canlı izle! 27 Temmuz EXXEN kesintisiz donmadan canlı yayın! Temu nedir? Temu Türkiye'de kullanılıyor mu? Temu güvenli mi? Gençlerbirliği- Beşiktaş maçı hangi kanalda? BEŞİKTAŞ- GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HD İZLE (BJK maçı şifresiz kanalda mı?) Spor Smart CANLI izle! (GALATASARAY- PARMA) Spor Smart donmadan ve kesintisiz izle! 27 Temmuz D Smart Go Spor Smart canlı yayın! Galatasaray - Parma hazırlık maçı hangi kanalda yayınlanacak? CANLI (HD) İZLE (Galatasaray hazırlık maçı) Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları Açılış Töreninden kareler Metin Feyzioğlu kimdir? Prag Büyükelçisi kim oldu? 27 TEMMUZ TRT SPOR YILDIZ YAYIN AKIŞI || Paris Olimpiyatları'nda bugün kimler yarışacak? Safiye Soyman'ın oğlu öldü mü? Safiye Soyman'ın oğlu (Harun) kaç yaşında, neden öldü?
Oğlunu cezalandırmak için beline ip bağlayıp motosikletiyle metrelerce koşturdu

Oğlunu cezalandırmak için beline ip bağlayıp motosikletiyle metrelerce koşturdu
500

Yorumlar (4)

Barış O. B.:

45m€ dan az bir rakama gönderilmemeli. Tüm Avrupa'nın gözü üzerinde genç bie futbolcu.

2
0
yanıtYanıtla
Burak Reis:

Hep dediğim gibi en az 55 milyon Euro eder ama asla satılmamalı.

1
0
yanıtYanıtla
Kemal Demir:

Kim olursa olsun ederi buldun mu satmalisin Ferdi cok iyi topçu ama parada cok iyi bu seneye sattin sattin seneye bu rakamları gormesi zor

1
0
yanıtYanıtla
uLuBeY null:

40 milyonu gördükleri an versinler. O bölgede Jayden'da var. Ferdi kadar olmasada o da sonuna kadar güvendiğimiz bir futbolcu.

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title