Marmaris Uluslararası Veteran Voleybol Turnuvası sona erdi - Haberler

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Marmaris Uluslararası Veteran Voleybol Turnuvası sona erdi

AA - Sabri Kesen - Spor
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Marmaris Uluslararası Veteran Voleybol Turnuvası sona erdi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Marmaris Uluslararası Veteran Voleybol Turnuvası tamamlandı.

MARMARİS, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Marmaris Uluslararası Veteran Voleybol Turnuvası tamamlandı.

İstanbul Veteran Sporları Derneği tarafından Marmaris Belediyesi ve Marmaris Belediyespor'un desteğiyle Amiral Orhan Aydın Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvada yerli ve yabancı 41 takım, 500 sporcuyla yer aldı.

Organizasyonda 19 kadın ve 22 erkek takımı, 6 kategoride mücadele etti.

Turnuvada kadınlar +31 kategorisinde İzmir KVC, +37'de Manisa EcoCold, +43'te İstanbul Veteran, erkekler +35'te İran Masters, +45'te Büyükdere İstanbul ve +55'te Tahran A Takımı şampiyon oldu.

AA / Sabri Kesen - Spor

İstanbul, voleybol, Marmaris, Muğla, Spor, Haberler

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