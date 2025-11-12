Marmaris Ultra Trail, 15 Ülkeden 1151 Sporcuyu 'Maviden Yeşile' Temasıyla Buluşturacak

ANADOLU SİGORTA MARMARİS ULTRA TRAIL, 14-16 KASIM'DA DOĞA VE SPOR TUTKUNLARINI BULUŞTURACAK

Marmaris, bu yıl ikinci kez düzenlenecek olan Anadolu Sigorta Marmaris Ultra Trail ile 14-15-16 Kasım tarihlerinde doğa, spor ve macerayı bir araya getirecek. "Maviden Yeşile Bir Yolculuk" temasıyla gerçekleştirilecek etkinlikte Türkiye'nin yanı sıra 14 farklı ülkeden toplam 1151 sporcu yarışacak. Gökova Körfezi'nden Datça Yarımadası'na uzanan nefes kesici rotalar, doğayla iç içe unutulmaz bir deneyim yaşatacak.

6 PARKURDA HEYECAN DORUĞA ÇIKACAK

Mint Organizasyon tarafından geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenen Anadolu Sigorta Marmaris Ultra Trail, bu sene yenilenen parkurlarıyla çok daha kapsamlı bir koşu deneyimi sunacak. Anadolu Sigorta'nın 100. yılına özel hazırlanan 100K parkuru, hem zorlu etapları hem de doğal güzellikleriyle öne çıkıyor.

Geçtiğimiz yılın en uzun etabı olan 78K, bu sene yapılan düzenlemeyle 70K olarak yeniden tasarlandı. Ayrıca 48K, 30K, 16K ve 5K etaplarıyla her seviyeden sporcuya katılım fırsatı tanınacak. Katılımcılar Marmaris sahilinden başlayarak Mezargediği ve Yeşil Belde üzerinden Altın Sivri, Baraj, Seyir Tepe, Radar Kavşağı ve Balan Dağı gibi eşsiz noktalardan geçip tekrar sahile dönecek.

"ORMANIN GÖZLERİ" PROJESİYLE FARKINDALIK MESAJI

Bu yılın en uzun rotası olan 100K parkuru, Anadolu Sigorta'nın çevre bilincine dikkat çeken sosyal sorumluluk projesi "Ormanın Gözleri" kapsamında kurulan Palamuttepe Yangın Gözetleme Kulesi üzerinden geçecek. Etkinliğin bu bölümünde, orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturmak ve doğanın korunmasına vurgu yapmak hedefleniyor.

Organizasyon; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Muğla Valiliği, Marmaris Kaymakamlığı, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Marmaris Ticaret Odası ve Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğiyle gerçekleştirilecek.

15 ÜLKEDEN 1151 SPORCU MARMARİS'TE BULUŞUYOR

Bu yılki katılım oranı geçen seneye göre önemli ölçüde arttı. Türkiye'nin yanı sıra Rusya, ABD, Slovakya, Sırbistan, Avusturya, İsveç, KKTC, Polonya, Portekiz, Fransa, Bulgaristan, Kazakistan, Turks ve Caicos Adaları ile Kırgızistan'dan sporcular Marmaris'te bir araya gelecek.

Anadolu Sigorta'nın isim sponsorluğunda, Marmaris Belediyesi ve Brooks Türkiye'nin ana sponsorluğunda gerçekleştirilen etkinliğe; Garmin, Herbalife, Segway-Ninebot, Uludağ İçecek, Fredonia Coffee, Bono Good Times, Marmaris Genç İş İnsanları Derneği ve Doca Pakkens de destek veriyor.

Artan uluslararası katılım, Anadolu Sigorta Marmaris Ultra Trail'in sadece bir spor organizasyonu değil, aynı zamanda Marmaris'in tanıtımına ve bölge turizmine katkı sunan önemli bir etkinlik olduğunu bir kez daha kanıtladı.