Marius Sumudica Arabistan Ligi'nde şov yapıyor! Bu hareketleri gündem oldu

Arabistan Ligi ekiplerinden Al Raed'i çalıştıran Marius Sumudica, maç sonu yaptığı hareketle herkesi şaşkınlığa uğrattı. Tecrübeli teknik direktör, Al Adalh'ı 2-1 yendikleri maçın ardından, taraftarların da kendisine eşlik etmesiyle maç sonu dans etti. Ülkemizde Gaziantep FK'yı çalıştırdığı sıralarda, Trabzonspor maçı sonrası da dans eden Sumudica, o dönem yoğun tepki almıştı.

Türkiye'de Kayserispor, Gaziantep FK, Çaykur Rizespor ve son olarak Yeni Malatyaspor'u çalıştıran Marius Sumudica, Arabistan Ligi'nde şovuna devam ediyor.

GALİBİYET SONRASI DANS ETTİ

Al Raed'i çalıştıran tecrübeli teknik adam, Al Adalh'ı mağlup ettikleri maçın ardından statta dans etti. Taraftarların da kendisine eşlik ettiği anlarda, Rumen çalıştırıcı galibiyeti doyasıya kutladı. Sumudica'nın yönetimindeki Al Raed, ligde oynadığı 5 maçta 3 galibiyet aldı ve 7. sırada bulunuyor.

TÜRKİYE'DE DE YAPMIŞTI

2019-2020 sezonunda Trabzonspor maçı sonrası da dans eden Sumudica, o dönem yoğun eleştiri almıştı. Bordo-mavili kulüp yöneticileri, Sumudica'nın kendilerine doğru dans ettiğini öne sürerek tepki göstermişti.