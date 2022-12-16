Mankenlik yapan Messi'nin pozu alay konusu oldu! Paylaşımlar gülmekten kırıp geçiriyor

Dünya Kupası'nda finale çıkan Messi, kendi markası için kamera karşısına geçti. Messi'nin mont ile verdiği poz, Türkiye'de alay konusu oldu.

Saha içinde yaptıklarıyla tarih yazan Lionel Messi, saha dışındaki imaj yönetimiyle de bir o kadar dikkat çekiyor. Ancak tam tersi yönde. Arjantinli yıldız yine yoğun eleştiri aldı.

EYFEL KULESİ POZU UNUTULMADI

PSG'ye transfer olduğunda Eyfel'in önünden poz veren Lionel Messi, alay konusu olmuştu. Arjantinli star bu kez kendi markası için kamera karşısına geçip poz verdi.

ESPRİLER KIRDI GEÇİRDİ

Lionel Messi, kendi markasının oluşturduğu montu giyip poz verdi. Ancak bu kare, sosyal medyada mizah malzemesi yapıldı. Birbirinden komik paylaşımlar geldi.

İşte o paylaşımlar: