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Mankenlik yapan Messi'nin pozu alay konusu oldu! Paylaşımlar gülmekten kırıp geçiriyor

Spor Haberleri

Mankenlik yapan Messi'nin pozu alay konusu oldu! Paylaşımlar gülmekten kırıp geçiriyor

Dünya Kupası'nda finale çıkan Messi, kendi markası için kamera karşısına geçti. Messi'nin mont ile verdiği poz, Türkiye'de alay konusu oldu.

Saha içinde yaptıklarıyla tarih yazan Lionel Messi, saha dışındaki imaj yönetimiyle de bir o kadar dikkat çekiyor. Ancak tam tersi yönde. Arjantinli yıldız yine yoğun eleştiri aldı.

Mankenlik yapan Messi'nin pozu alay konusu oldu! Paylaşımlar gülmekten kırıp geçiriyor

EYFEL KULESİ POZU UNUTULMADI

PSG'ye transfer olduğunda Eyfel'in önünden poz veren Lionel Messi, alay konusu olmuştu. Arjantinli star bu kez kendi markası için kamera karşısına geçip poz verdi.

Mankenlik yapan Messi'nin pozu alay konusu oldu! Paylaşımlar gülmekten kırıp geçiriyor

ESPRİLER KIRDI GEÇİRDİ

Lionel Messi, kendi markasının oluşturduğu montu giyip poz verdi. Ancak bu kare, sosyal medyada mizah malzemesi yapıldı. Birbirinden komik paylaşımlar geldi.

Mankenlik yapan Messi'nin pozu alay konusu oldu! Paylaşımlar gülmekten kırıp geçiriyor

İşte o paylaşımlar:

Mankenlik yapan Messi'nin pozu alay konusu oldu! Paylaşımlar gülmekten kırıp geçiriyor

Mankenlik yapan Messi'nin pozu alay konusu oldu! Paylaşımlar gülmekten kırıp geçiriyor

Mankenlik yapan Messi'nin pozu alay konusu oldu! Paylaşımlar gülmekten kırıp geçiriyor

Mankenlik yapan Messi'nin pozu alay konusu oldu! Paylaşımlar gülmekten kırıp geçiriyor

Mankenlik yapan Messi'nin pozu alay konusu oldu! Paylaşımlar gülmekten kırıp geçiriyor

Mankenlik yapan Messi'nin pozu alay konusu oldu! Paylaşımlar gülmekten kırıp geçiriyor

Mankenlik yapan Messi'nin pozu alay konusu oldu! Paylaşımlar gülmekten kırıp geçiriyor

Mankenlik yapan Messi'nin pozu alay konusu oldu! Paylaşımlar gülmekten kırıp geçiriyor

Mankenlik yapan Messi'nin pozu alay konusu oldu! Paylaşımlar gülmekten kırıp geçiriyor

Mankenlik yapan Messi'nin pozu alay konusu oldu! Paylaşımlar gülmekten kırıp geçiriyor

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Lionel Messi Spor Haberler

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