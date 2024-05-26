Manisa Yurtlar Futbol Takımı Türkiye Şampiyonu

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl 36'ncısı düzenlenen Türkiye Spor Oyunları Futbol Turnuvası'nda Manisa'yı temsil eden Yurtlar Futbol Takımı, Türkiye şampiyonu oldu.

Türkiye Spor Oyunları Futbol Turnuvası Samsun'da gerçekleştirildi. Final maçında Manisa, rakibi Yozgat'ı 4-2 yenerek şampiyonluk kupasını kaldırdı. Turnuvayı namağlup tamamlayan Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Yurtlar Futbol Takımı büyük bir başarı elde etti. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, şampiyon olan takımı ve antrenörleri tebrik ederek, "Sporcularımızın göstermiş olduğu bu üstün başarı bizleri son derece gururlandırdı. Gençlerimizin spora olan ilgisi elde edilen bu başarının en büyük anahtarıdır. Manisa olarak spor alanında daha birçok başarıya imza atacağımıza olan inancım tamdır" dedi. - MANİSA