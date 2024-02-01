Manisa FK, Tuzlaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig 21. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Tuzlaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Ligin ikinci yarısında 3 maçta 4 puan toplayan Manisa FK'nın hedefi Tuzlaspor deplasmanından 3 puanla dönmek.
Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig 21. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Tuzlaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Ligin ikinci yarısında 3 maçta 4 puan toplayan Manisa FK'nın hedefi Tuzlaspor deplasmanından 3 puanla dönmek.
Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig 21. haftasında Manisa FK, 4 Şubat Pazar günü saat 13.30'da İstanbul ekibi Tuzlaspor'a konuk olacak. Bu mücadelenin hazırlıklarını gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.
Fikri Bayrıl Tesisleri'nde Teknik Direktör Mustafa Dalcı yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 top kapma oyunuyla devam eden antrenman taktik çalışmayla sona erdi.
Siyah-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek. Ligin ikinci yarısının ilk 3 haftasında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 4 puan alan Manisa FK'nın hedefi Tuzla deplasmanından 3 puanla dönerek üst sıralar için çıkışa geçmek. - MANİSA