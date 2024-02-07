Manisa FK'nın yeni transferi Mohamed Ofkir sakatlandı

Trendyol 1. Lig'de Tuzlaspor maçında sakatlanan Manisa FK'nın yeni transferi Mohamed Ofkir'in yaklaşık 4 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Tuzlaspor karşılaşmasında sakatlanan Manisa FK'nın yeni transferi Norveçli Mohamed Ofkir'in çekilen MR ve yapılan tetkiklerinde sağ diz iç yan bağlarında esneme tespit edildiği açıklandı. Kulüpten yapılan açıklamada, Ofkir'in tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığı ve yaklaşık 4 hafta sahalardan uzak kalması beklendiği bildirildi.

Giresunspor hazırlıkları devam ediyor

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig 22. hafta karşılaşmasında Giresunspor'u konuk edecek. Manisa FK, 11 Şubat Pazar günü saat 19.00'da Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak mücadelenin hazırlıklarına dün başlarken, futbolcular Fikri Bayrıl Tesisleri'nde Teknik Direktör Mustafa Dalcı yönetiminde antrenmanlarını sürdürüyor.

Giresunspor maçının biletleri satışa çıktı

Öte yandan Manisa Futbol Kulübü ile Giresunspor arasında oynanacak karşılaşmanın biletlerinin www.passo.com.tr ve Passo mobil uygulaması üzerinden satışa çıktığı açıklandı. Karşılaşmanın bilet fiyatları ise şöyle:

Kapalı Alt Tribün: 30 TL

Tarzan Tribünü: 25 TL

Misafir Tribünü: 25 TL - MANİSA