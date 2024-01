Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Manisa FK'yı mağlup etti

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci turunda Manisa FK'yı 3-1 mağlup etti ve bir üst tura yükseldi. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile Manisa FK Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "İkinci yarı başladığından beri 13 günde 4'üncü müsabaka. Türkiye Kupası'nda tur atlayıp, son 16'ya kalmak toplamda yoğun bir maç temposu var; bugün 4'ünü bitirmiş olduk. Yoğun trafik bizim için devam edecek. Özellikle bugün bizim de ufak tefek çok fazla değil rotasyonumuz oldu. Rakibin de aynı şekilde olduğunda oyun planına uygun bir şekilde biraz daha topa sahip olarak, doğru opsiyonları kullanarak belki oyunu biraz daha erken koparabilirdik. Kazanabilmek son derece önemliydi. Oyun içinde birkaç tane formasyon değişikliği yaptık. Oyuncuları başka yerlerde denedik, bazılarını koruduk bazılarına yeni şanslar verdik. Bugün kazandığımız için oyuncularımı tebrik ediyorum. Bunların performans değerlendirmelerini hem bireysel olarak hem de oyun anlamında genel olarak yapacağım. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Manisaspor'a başarılar diliyorum" dedi.

"ABDÜLKADİR ÖMÜR VE UMUT BOZOK İKİNCİL SEBEPLERDEN BERİ ANTRENMANLARDA YOKLAR"

Abdulkadir Ömür ve Umut Bozok'un ikincil sebeplerden beri antrenmanlarda olmadığını belirten Avcı, "Bizim özellikle ikinci yarı süreci başladığından beri sakat oyuncularımız Orsic ve Denswil, özellikle takımın büyük anlamda yükünü çeken Afrika Kupası'nda Pepe, Trezeguet ve Paul'un olması, Larsen, Kourbelis ve Teklic'in ayrılmış olması ve özellikle bugün ve sezon başından bu zamana kadar süre almamış veya az süre alan oyuncular var. Hüseyin Türkmen bugün 2'nci defa şans aldı ve 'bunu çok doğru kullandı' diye düşünüyorum. Fernandes, 7 ay sonra ilk defa bugün süre aldı. Arif, Kerem, Umut, Göktan ve Poyraz bunlar yeni yeni süre alan oyuncular. Bunların performans değerlendirmesini yapacağız. Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok, ikincil sebeplerden beri antrenmanlarda yoklar. Onu çok net bilmiyorum" diye konuştu.

"BAKASETAS ÇOK ÖZEL BİR OYUNCU"

Bakasetas'ın transfer söylentilerine ilişkin de konuşan Avcı, şunları söyledi: "Bakasetas ile hemen hemen aynı dönemlerde Trabzonspor'a geldik. Ben Kasım'da geldim o da Ocak'ta geldi. Çok güzel hikayeler yaşadık. Bakasetas çok özel bir oyuncu. Antrenman, maç kazanma karakteri, sakatlığını da sahaya yansıtmadan devam eden bir oyuncu. Şu an itibariyle bir dedikodu var ama dün takımla beraber antrenmanlara katıldı. Yarın da bizimle beraber olacak. Hafta sonu ile ilgili konuşacağız. Ama transferi olur olmaz, gerçekleşse dahi transferi her şeyini son ana kadar vererek hareket eden bir oyuncu. Onun için eğer bu gerçekleştiği zaman düşüncelerimi biraz daha net bir şekilde söyleyebilirim. Buraya çok önemli katkılar sağladı. Çok güzel duygular yaşadık hep beraber. Böyle bir şey konuşuluyor ama şu an itibariyle benim önüme gelen net bir şey yok. Ben Pazar günü ligimizin son şampiyonu ile müsabakaya çıkacağız. Eksiklerimiz çok fazla ama Trabzonspor forması her zaman çıktığında en iyisini yapmaya çalışacak. En iyi şekilde neyi yapabiliriz oyun anlamında bunun üzerinde çalışacağız. Şu anda transferin olup olmadığını dahi, bilgim olmadığı bir şey üzerinden konuşmak çok doğru olmaz diye düşünüyorum. Ben sadece Baka ile ilgili düşüncelerimi anlattım. Eğer gerçekleşirse bunlara ilave edeceğim bir şeyler daha olur."

"KISA VE ORTA VADEDE NELER YAPABİLİRİZ DOĞRULTUSUNDA TRANSFER ÇALIŞMALARI YAPIYORUZ"

Transfer çalışmalarına ilişkin bir soruyu da cevaplayan Avcı, "Kourbelis'in çıkması ile beraber Orsic'in önü açıldı. Çünkü buranın yatırım yaptığı bir oyuncu. Mart'ta dönecek. Ama onu en azından bu sene itibariyle görmemiz gerekiyor. Teklic'in ayrılması kontenjan zaten onu Bakic ile doldurabiliriz. Larsen'in ayrılması ile beraber bir boşluk oluştu şu an itibariyle. Trabzonspor'un hedefleri ve planlaması doğrultusunda kısa ve orta vadede neler yapabiliriz doğrultusunda transfer çalışmaları yapıyoruz. Bu Trabzonspor'un menfaatlerine, oyun planına, oyun organizasyonuna, bütçesine uygun ise katacağız, bunu en iyi şekilde başkan da ben de bilgilendirebiliriz. Bu gidişatla ilgili bilgilendirme de yapabiliriz kamuoyunu. Ama biz şu andaki en sağlıklı durumu en iyi şekilde geçmeye çalışıyoruz. Çünkü gerçekçi ulaşılabilir hedefimizin Avrupa Kupaları'na gitmek olduğunu ve Türkiye Kupası olduğunu bunun için de sağlıklı bir şekilde gidiyoruz. Umarım bunu daha iyi hale, daha zengin kadro, daha zengin oyunla beraber kadronun içine katılımla beraber, en azından Afrika Kupası'ndan 1 ay sonra döndüklerini düşünürsek zenginliğimiz, seçeneklerimiz daha fazla olacak. Bu biraz daha iyi şeyler hayal ettirecek. En azından bunları bekliyoruz. Umarım bunları en yakın zamanda gerçekleştiririz" dedi.

MUSTAFA DALCI: TRABZONSPOR'U TEBRİK EDİYORUM

Manisa FK Teknik Direktörü Mustafa Dalcı ise "Genç oyuncularımıza şans vermek adına önemli bir maçtı. Genç oyuncularımızın içerdeki mücadelesine destek olmaları için onlara biraz daha konforlu alan yaparak güçlerine güç katmak için 4 tane bunlara yardımcı olabilecek tecrübeli oyuncularımızı da oynattık. İlk yarı Trabzonspor'un oyun gücüne kompakt bir savunmayla direnç göstermeye çalıştık. Bunu zaman zaman iyi yaptığımızı düşünüyoruz. İkinci yarı biraz daha dengeli oldu. Biraz daha oyuna ve topa en azından rakip kadar sahip olduğumuzu düşünüyoruz. Nispeten ikinci yarı oyundan daha çok kendi adıma memnunum. Ben şuna inanıyorum içerde oynattığımız oyuncular elinden gelen tüm gücünü ve mücadeleyi verdiler. Ama kalite tabi ki seviye farklı bir durum yaratıyor. Dolayısıyla bu maçı kaybettik bun anlamda Trabzonspor'u tebrik ediyorum, yolu açık olsun" şeklinde konuştu.