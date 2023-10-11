Manisa'da Amatör Spor Haftası ve Dünya Yürüyüş Günü Etkinlikleri Düzenlendi

Manisa'nın Selendi ilçesinde Amatör Spor Haftası etkinlikleri çerçevesinde vatandaşların düzenli fiziksel aktivite alışkanlığına özendirilmesi ile ülkede topyekün spor bilinci ve kültürünün oluşturulması gayesiyle 'Amatör Spor Haftası' ve 'Dünya Yürüyüş Günü' etkinlikleri düzenlendi.

Manisa'nın Selendi ilçesinde Amatör Spor Haftası etkinlikleri çerçevesinde vatandaşların düzenli fiziksel aktivite alışkanlığına özendirilmesi ile ülkede topyekün spor bilinci ve kültürünün oluşturulması gayesiyle "Amatör Spor Haftası" ve "Dünya Yürüyüş Günü" etkinlikleri düzenlendi.

Atatürk Caddesinde kortej yürüyüşü ile başlayan etkinlikte spor salonu önünde farklı spor branşlarında gösteriler sunuldu. Yatılı Bölge Ortaokulunda Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü antrenörleri tarafından farklı spor dallarında branş tanıtımı yapılmasının ardından çocuklar ve öğrenciler değişik spor kategorilerinde müsabakalar oynadı.

Selendi Kaymakamı Halil İbrahim Okumuş programda yaptığı konuşmasında, "Amatör Spor Haftası'nı spora yeni bireylerin kazandırılması ve farkındalık oluşturulması açısından çok değerli buluyorum. Kaymakamlığımız ve yerel yönetimler, Gençlik Spor İlçe Müdürlüğümüz olarak bir bütün içinde sivil toplum kuruluşlarımız, kamu kurum ve özel kuruluşlarımızla sporun ve sporcunun her zaman yanındayız. İlçemizdeki farklı kategorilerdeki spora gönül vermiş kardeşlerimizle açtığımız yaz kursları ve tüm yıl süren kış kurslarımızla çocuklarımız, gençlerimiz, kadınlarımız, erkeklerimiz hem sağlık kazanıyor hem de sosyalleşiyorlar. Bizler, sporu yaşam tarzı haline gelmiş her çocuğun ilçemizde sporla yetişmesini umut ediyoruz. Hepimiz farkındayız ki, ilçemizde çocuklarımız ve gençlerimizle çok büyük bir hareketliliğe sahip. Tabi biz de Amatör Spor Haftası dolayısıyla 7'den 70'e herkesi spor yapmaya, hayatına hareket katmaya davet ediyoruz" dedi. - MANİSA