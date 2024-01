Manisa Büyükşehir Belediyespor'un hedefi Şampiyonlar Ligi'ne katılmak

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor'un başantrenörü Hakan Demir, hedeflerinin üst sıralardan play-off-a girmek ve gelecek sene Şampiyonlar Ligi'ne katılmak olduğunu söyledi.

Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen sezon "ligden düştü" gözüyle bakılan takımla "hiç pes etme" mottosu ve taraftarların desteğiyle ligi 9. sırada tamamladıklarını hatırlattı.

İran Milli Takımı'ndan gelen teklif üzerine kulüpten ayrıldığını hatırlatan Demir, yeşil-beyazlı ekibin başantrenör Ahmet Kandemir'le yollarını ayırmasının ardından "yarım kalan hikaye"yi tamamlamak için ikinci kez görevi kabul ettiğini söyledi.

Hakan Demir, geçen sezondan farklı bir oyuncu grubuyla çalıştığını belirterek, "Benim kendime ait bir sistemim ve düzenim var. Oyuncular, buna şu ana kadar saygıyla yaklaştılar. Ellerinden geleni yaptılar. Belki daha önceki sistemden tamamen farklı olan bir düzen. Neticede ligde iki galibiyet aldık, çok önemli deplasman maçları kazandık." dedi.

FIBA Avrupa Kupası'nda gruptan çıkma şansını azalttıklarını kaydeden Demir, "Ama daha önümüzde üç var. Onun için de elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Demir, Pınar Karşıyaka ve Bahçeşehir Koleji galibiyetlerinde olduğu gibi "pes etmeyen" takım anlayışını devam ettirmek istediklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçen sezon Manisa Büyükşehir Belediyesi Basketbol Takımı'nı ligde tutup ve belki de uzun yıllar devam edecek bir organizasyonun temelini tekrardan sağlamlaştırmış olduk. Bu sezonki takım, gerçekten benden önce de bence hiç pes etmeyen bir takımdı, birçok maçı son saniyede kazandı. Takımın böyle bir özelliği var. Dolayısıyla yani bizim geçen seneki mottomuzla bu seneki takımın kimyası gayet uyumlu. Şu anda ligde daha iyi durumdayız, üst sıralardayız. Ama şimdi burada da hiç pes etmeden bizim play-off'ta en üst noktadan girip ve yolumuza devam etmemiz gerekiyor."

Takımın iki sezon önce Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele ettiğini hatırlatan Demir, şöyle konuştu:

"İki sene önce ikinci ligde oynayan bir takımın her şeyi bir arada yapması mümkün değil. Bunlar bir süreç meselesi. Bu süreçte esas olan her maçtan, her organizasyondan bir şeyler öğrenmek ve bunun üzerine koyarak devam etmek. Türkiye liginde geçen sene küme düşmekten kurtulup, dokuzuncu bitirmiştik. Bu sene de hedefimiz üst sıralardan play-off'a girmek ve gelecek sene Şampiyonlar Ligi'nde yer almaya çalışmak. Yani hedefler bitmez."

Demir, takımın kadro yapısında acil bir eksik olmadığını, Türkiye Kupası'nda da lig lideri Anadolu Efes ile eşleşerek "şanssız" bir kura çektiklerini ancak İstanbul'da turu geçmek için ellerinden geleni yapacaklarını sözlerine ekledi.