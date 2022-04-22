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Manisa BŞB Süper Lig için deplasmanda

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Manisa BŞB Süper Lig için deplasmanda

Türkiye Basketbol Ligi'nden ING Basketbol Süper Ligi'ne yükselme yarışında üst üste 8 galibiyetin ardından geçen hafta evinde TED Ankara Kolejliler'e yenilerek fren yapan lider Manisa Büyükşehir Belediyespor, bitime 3 maç kala yarın OGM Ormanspor deplasmanına çıkacak.

ANKARA (DHA) - Türkiye Basketbol Ligi'nden ING Basketbol Süper Ligi'ne yükselme yarışında üst üste 8 galibiyetin ardından geçen hafta evinde TED Ankara Kolejliler'e yenilerek fren yapan lider Manisa Büyükşehir Belediyespor, bitime 3 maç kala yarın OGM Ormanspor deplasmanına çıkacak. Ankara Sait Zarifoğlu Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. 

Son 3 hafta öncesi 27 maçta 21 galibiyetle en yakın rakibi Samsunspor'un 1 galibiyet, birbirleriyle oynayacak Sigortam.net ve Beysu Konyaspor Basketbol'un 2'şer galibiyet önünde olan Manisa temsilcisi, yarın kazanıp haftaya 2 Mayıs Pazartesi günü evinde Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u ağırlayacağı maçta tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkışını ilan etmek istiyor.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Spor Toto Süper Lig, basketbol, Ankara, Manisa, Spor, Haberler

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