Manchester City-Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında İngiltere temsilcisi Manchester City'ye konuk olacak. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

  • Manchester City ile Galatasaray arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı TSİ 23.00'te başlayacak.
  • Manchester City'nin ilk 11'inde Donnarumma, Nunes, Khusanov, Ake, Ait-Nouri, Bernardo, O'Reilly, Marmoush, Cherki, Doku ve Haaland yer alıyor.
  • Galatasaray'ın ilk 11'inde Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Sara, Lemina, Sane, İlkay, Barış Alper ve Osimhen yer alıyor.

MAÇ SAAT 23.00'TE

Manchester kentindeki Etihad Stadı'nda yapılacak maç, TSİ 23.00'te başlayacak. Karşılaşmayı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Hernandez'in yardımcılıklarını Jose Naranjo ve Diego Sanchez Rojo üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Jose Luis Munuera olacak. Karşılaşmada VAR koltuğunda İspanya'dan Carlos del Cerro Grande, AVAR'da da Almanya'dan Robert Schröder görev yapacak.

İLK 11'LER

Manchester City: Donnarumma, Nunes, Khusanov, Ake, Ait-Nouri, Bernardo, O'Reilly, Marmoush, Cherki, Doku, Haaland.

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Sara, Lemina, Sane, İlkay, Barış Alper, Osimhen.

