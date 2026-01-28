Manchester City-Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında deplasmanda İngiltere temsilcisi Manchester City ile karşılaşacak.

MAÇ SAAT 23.00'TE

Manchester kentindeki Etihad Stadı'nda yapılacak maç, TSİ 23.00'te başlayacak. Karşılaşmayı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Hernandez'in yardımcılıklarını Jose Naranjo ve Diego Sanchez Rojo üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Jose Luis Munuera olacak. Karşılaşmada VAR koltuğunda İspanya'dan Carlos del Cerro Grande, AVAR'da da Almanya'dan Robert Schröder görev yapacak.

İLK 11'LER

Manchester City: Donnarumma, Nunes, Khusanov, Ake, Ait-Nouri, Bernardo, O'Reilly, Marmoush, Cherki, Doku, Haaland.

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Sara, Lemina, Sane, İlkay, Barış Alper, Osimhen.