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Maçın önüne geçen pozisyon penaltı mı, değil mi? Yorumcular tek bir görüşte birleşti

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Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Beşiktaş-Bodrum FK maçının ardından beIN Trio ekibi, maçta yaşanan penaltı pozisyonlarını değerlendirdi. Karşılaşmanın hakemi Mehmet Türkmen'in 4 penaltıyı atladığı belirten eski hakemler, 62. dakikada maça damga vuran penaltı pozisyonu için ise tek bir görüşte birleşti.

Beın Trio ekibi, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Beşiktaş- Bodrum FK maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. Eski hakemler Bahattin Duran, Bülent Yıldırım ve Deniz Çoban, maça damga vuran pozisyon dahil karşılaşmanın hakemi Mehmet Türkmen'in 4 penaltıyı atladığını savundu.

  • 4. dakikada köşe vuruşunda Ali'nin elle müdahalesi söz konusu mu?

Deniz Çoban: Elle oynama yok, top omzuna düştü. Oyuncunun kolu, kontrolsüz bir şekilde açılıp rakibin yüzüne geliyor mu diye bakmak lazım. Oyuncunun eli, dikkatsiz bir şekilde açılıp yüzüne geliyor. Beşiktaşlı oyuncunun tavrına bakınca da hiç rahatsız olmamış. Karambol içerisinde kafasını kendi vurmuş diye düşünmüş olabilirdi. Hakem penaltı verse daha doğru olurdu. VAR müdahale edemez.

Bahattin Duran: Net penaltı, sarı kart olmaz. Kolunu vurmamış ama dikkatsiz çıkmış.

Bülent Yıldırım: Kalkan kol, rakibin yüzüne temas etti. Dikkatsiz müdahale ve penaltı gerekirdi.

Maçın bile önüne geçen pozisyon penaltı mı, değil mi? Yorumcular tek bir görüşte birleştiGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

  • 10. dakikada Gökdeniz ceza sahası içinde yerde kaldı, penaltı gerekir miydi?

Deniz Çoban: Net penaltı. Masuaku'nun top için hamlesi yok. Gökdeniz topu kurtardı, ayağı Masuaku'ya takıldı ve düştü.

Bahattin Duran: Pozisyon penaltı. Gökdeniz topu önüne aldı, Masuaku dikkatsiz bir şekilde gelip ayağını Gökdeniz'in ayağına çarptı.

Bülent Yıldırım: Bu pozisyon net penaltı. Çünkü, topla oynama şansı yokken ters bir açıdan geldi ve ayak müdahalesi yaptı. Gökdeniz topu alıp giderken Masuaku, onu dikkatsiz bir hamleyle bozdu.

Maçın bile önüne geçen pozisyon penaltı mı, değil mi? Yorumcular tek bir görüşte birleştiGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

  • 28. dakikada Immobile'nin Seferi'ye yaptığı harekette penaltı gerekir mi?

Deniz Çoban: Penaltı yok. Immobile topa vurdu, o ayak askıda kalmayacak, aşağı düşecek. Futbol oyunun doğasında, fizik kanunlarının gerektiği şekilde Immobile'nin ayağı aşağı düştü.

Bahattin Duran: Kesinlikle ihlal söz konusu değil. Seferi de ayağını geriye götürüyor. Seferi gidip ayağını çarpıyor.

Bülent Yıldırım: İhlal yok.

Maçın bile önüne geçen pozisyon penaltı mı, değil mi? Yorumcular tek bir görüşte birleştiGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

  • 52. dakikada Masuaku'nun Ali Aytemur'a yaptığı harekette devam kararı doğru mu, penaltı gerekir mi?

Bahattin Duran: Bu pozisyon penaltı. Masuaku dikkatsiz bir şekilde elini açtı.

Bülent Yıldırım: Bu pozisyon net penaltı. Dikkatsiz müdahale.

Deniz Çoban: Açık bir penaltı.

Maçın bile önüne geçen pozisyon penaltı mı, değil mi? Yorumcular tek bir görüşte birleştiGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

  • 62. dakikada Taylan'ın yerde kaldığı pozisyonda devam kararı doğru mu, penaltı gerekir mi?

Deniz Çoban: Açık, bariz, net penaltı. VAR, hakeme ayağa basmayı açık ve net şekilde gösterdi. Penaltıyı vereceğinden emindim. Vermeyince başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Sarı kart ve penaltı lazımdı. Hakemin iki konuda bilgisi yetersiz. Bu tarz gecikmiş müdahalelerde, müdahale dikkatsiz ise ve oyuncudan top gitmişse artık VAR karışmaz. Takdir hakemindir. Bu öyle bir hareket değil ama. Taylan topa vurmuş, gitmiş ama yapılan hareket kontrolsüz. Kontrolsüz hareket, top oyun içindeyken ne olursa olsun penaltıdır.

Bahattin Duran: Çok net penaltı. VAR müdahalesi çok doğru. Şunu iddia ediyorum; Süper Lig'de VAR olarak görev yapan herkes buna karışırdı. Çok net kontrolsüz bir müdahale. Penaltıyla birlikte sarı kart olmalıydı. Süper Lig kadrosunda kaç hakem varsa, bu Mehmet Türkmen arkadaş dışında herkes penaltı verir. 62'de buna devam diyen Mehmet Türkmen, aynı bu pozisyona ceza sahası dışında faul ve sarı kart verdi.

Bülent Yıldırım: Top bu ceza alanı içinde oynanırken ve top oyundayken, diğer ceza alanı içinde kaleci hücum oyuncusuna kızdı ve bu şekilde gitti ayağına bastı. VAR müdahale eder ve penaltı kararı verilir. Top kel alaka yerdeydi, sarıldım belinizden indirdim yere, yine penaltı. Bu kadar açık, bariz, kanıtı sunulmuş bir faul. Denizde, karada, havada, her yerde penaltı.

Maçın önüne geçen pozisyon penaltı mı, değil mi? Yorumcular tek bir görüşte birleşti
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSinan Bulduk:

Kuşlara tam destek Yapı’dan…VAR yabancı olsa da ortadaki yerli malı..

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Haber YorumlarıG Ergün:

minik kuşu ligde tutmak için yapı devreye girdi

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Haber YorumlarıSamet Akın:

Bjk liyim . 2 haftadır kollanıyoruz. Ne hakkımızı yesinler nede biz kimsenin hakkını yiyelim.

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