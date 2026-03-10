Liverpool kaderinden kaçamadı! Galatasaray, İngiltere'ye avantajlı gidiyor

Uefa Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray ile İngiltere temsilcisi Liverpool karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta oynanan mücadeleyi Galatasaray, 1-0 kazandı.

GALATASARAY MAÇIN BAŞINDA ÖNE GEÇTİ

7. dakikada Galatasaray, öne geçti. Sara'nın sol taraftan kullandığı kornerde arka direkteki Osimhen, kafayla topu altıpas içindeki Lemina'ya indirdi. Bu oyuncunun kafa vuruşunda meşin yuvarlak, ağlarla buluştu.

WIRTZ'IN ŞUTU UĞURCAN'DA KALDI

16. dakikada Salah'ın pasıyla penaltı noktası civarında topla buluşan Mac Allister, meşin yuvarlağı ceza sahası sol çaprazında bulunan Wirtz'e aktardı. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan Çakır, topu kurtardı.

GALATASARAY İKİNCİ GOLE YAKLAŞTI

24. dakikada Sara'nın sol kanattan ortasında altıpas çizgisi önündeki Sanchez'in kafa vuruşunda kaleci Mamardashvili, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

ÜST ÜSTE ETKİLİ ATAKLAR

28. dakikada Singo'nun sağ kanattan ortasında Konate'nin ıskaladığı topu ceza sahası sol çaprazında önünde bulan Osimhen'in vuruşunda meşin yuvarlak, az farkla auta çıktı.

UĞURCAN ÇAKIR HATA YAPMADI

41. dakikada Ekitike'nin sağ taraftan ortasında arka direkteki Kerkez, meşin yuvarlağı penaltı noktası civarındaki Wirtz'e indirdi. Bu oyuncunun kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kontrol etti.

KARŞI KARŞIYA MUHTEŞEM KURTARIŞ

Liverpool, 66. dakikada gole yaklaştı. Barış Alper'in kısa pasında Ekitike orta sahada topu kazandı. Ceza sahasına kadar topu süren Ekitike, Uğurcan ile karşı karşıya kaldı. Hafif sol çaprazdan şutunu çıkartan Ekitike'ye Uğurcan'dan gol izni çıkmadı.

LIVERPOOL'UN GOLÜ GEÇERLİLİK KAZANMADI

Liverpool, 70. dakikada golü buldu ancak sevinci kısa sürdü. Konuk ekibin sağ kanattan Szoboszlai ile kullandığı kornerde yaşanan karambol anında Konate'nin vurduğu top ağlarla buluştu. VAR incelemesinin ardından gol elle oynama gerekçesiyle iptal oldu.

LIVERPOOL KADERİN KAÇAMADI

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadeleyi Galatasaray kazandı. Bu sonuçla birlikte temsilcimiz Galatasaray, rakibini bu sezon ikinci kez mağlup etmeyi başardı. İngiltere'ye avantajlı giden Okan Buruk'un öğrencileri, 18 Mart Çarşamba günü oynanacak rövanş karşılaşmasında çeyrek final için sahaya çıkacak.