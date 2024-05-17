Liverpool, Arne Slot ile anlaştı
Liverpool, gelecek sezon için Hollandalı teknik direktör Arne Slot ile anlaştı. Slot, Feyenoord'un teknik direktörlüğünden ayrılarak Liverpool'a geçecek.
İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'un gelecek sezon için 45 yaşındaki Hollandalı teknik direktör Arne Slot ile anlaştığı bildirildi.
İngiliz medyasına göre, Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredivisie) ekibi Feyenoord'un teknik direktörü Arne Slot, gelecek sezon Liverpool'ı çalıştıracak.
Slot, Hollanda basınına yaptığı açıklamada, "Gelecek yıl orada (Liverpool'da) teknik direktör olacağımı doğrulayabilirim." ifadesini kullandı.
Liverpool'da Alman teknik direktör Jürgen Klopp, sezon sonunda görevi bırakacağını açıklamıştı.
Teknik direktörlük kariyerine 2019'da AZ Alkmaar ile başlayan Slot, 2021'de Feyenoord'un başına geçmişti.