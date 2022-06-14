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Litvanya Milli Takımı, İzmir'e geldi

Demirören Haber Ajansı - Onur Atış - Spor
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Litvanya Milli Takımı, İzmir'e geldi

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar C Ligi 1'inci Grup'ta bu akşam İzmir'de konuk edeceği Litvanya Milli Takımı, Türkiye'ye geldi.

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar C Ligi 1'inci Grup'ta bu akşam İzmir'de konuk edeceği Litvanya Milli Takımı, Türkiye'ye geldi.

Litvanya Milli Futbol Takımı, 11 Haziran Cumartesi günü deplasmanda Faroe Adaları ile karşılaştıktan sonra hava koşulları nedeniyle İzmir'e hareket edemedi. Bu nedenle basın toplantısı ve Gürsel Aksel Stadı'ndaki antrenmanı iptal edilen Litvanya, Türkiye maçı için antrenmanını Faroe Adaları'nda gerçekleştirdi. Litvanya'yı dün TSİ 17.00'de İzmir'e götürmesi planlanan uçak hava koşulları nedeniyle Faroe Adaları'ndaki Vagar Havalimanı'na inemedi ve İskoçya'nın Edinburgh Havalimanı'na yönlendirildi. Bu nedenle başka bir uçakla Edinburgh'a geçen Litvanya Milli Takımı'nın bugün TSİ 11.00'de İzmir'e hareket etti ve saat 16.00'da Adnan Menderes Havalimanı'na ulaştı. Kafile ardından kamp yapacağı otele geçti.

Demirören Haber Ajansı / Onur Atış - Spor

Litvanya Türkiye İzmir Spor Haberler

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