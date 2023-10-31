Lionel Messi, Ballon d'Or'u 8. kez kazandı

Arjantin ve Inter Miami'nin yıldızı Lionel Messi, Ballon d'Or (Altın Top) ödülünü 8. defa kazanarak bu alandaki rekorunu geliştirdi. Messi'nin bu ödülü kazanmasında, geçen yıl Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nı kazanması etkili oldu.

Arjantin ve Inter Miami’nin yıldızı Lionel Messi, Ballon d’Or (Altın Top) ödülünü 8. defa kazanarak bu alandaki rekorunu geliştirdi.

36 yaşındaki futbolcunun bu ödülü kazanmasında, geçen yıl Katar’da düzenlenen Dünya Kupası’nı kazanması etkili oldu.

Paris’te düzenlenen ödül töreninde konuşan Messi, “Bir kere daha burada olmak ve bu ödülü kazanmak çok hoş. Dünya Kupası’nı kaldırmak hayalimdi” dedi ve ekledi:

“Böylesi bir kariyerimin olacağını hayal edemezdim.”

Eski Barcelona ve PSG oyuncusu Messi’den sonra bu ödülü en çok kazanan kişi beş defayla Cristiano Ronaldo. 2017’den bu yana ödülü kazanamayan Portekiz ve Al Nassr oyuncusu Ronaldo bu yıl 2003’ten bu yana ilk defa ödüle aday gösterilmedi.

100 gazetecinin oylamasıyla kazananın belirlendiği Altın Top’ta en fazla oyu alan ikinci kişiyse Norveç ve Manchester City forveti Erling Haaland oldu.

Haaland törende Gerd Müller En İyi Forvet ödülünü de kazandı.

Haaland ödül töreninde tüm Manchester City çalışanlarına ve ailesine teşekkür etti.

City de oylamada yılın takımı seçildi. Bu yıl takımdan yedi kişi Altın Top’a aday gösterilmişti.

İngiltere ve Real Madrid’in orta sahası Jude Bellingham 21 yaş altı en iyi oyuncu ödülünü kazanırken Arjantin ve Aston Villa kalecisi Emiliano Martinez de yılın kalecisi ilan edildi.

Bu yıl en çok oy alan 10 futbolcu

1. Lionel Messi (Arjantin ve PSG/Inter Miami)

2. Erling Haaland (Norveç ve Manchester City)

3. Kylian Mbappe (Fransa ve PSG)

4. Kevin De Bruyne (Belçika ve Manchester City)

5. Rodri (İspanya ve Manchester City)

6. Vinicius Jr (Brezilya ve Real Madrid)

7. Julian Alvarez (Arjantin ve Manchester City)

8. Victor Osimhen (Nijerya ve Napoli)

9. Bernardo Silva (Portekiz ve Manchester City)

10. Luka Modric (Hırvatistan ve Real Madrid)