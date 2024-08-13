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Lille ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

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İlk maçı deplasmanda 2-1 kaybeden Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında konuk ettiği Fransa temsilcisi Lille ile uzatmalara giden maçta 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'ne veda eden sarı-lacivertliler, yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek. Öte yandan en son 2008-2009 sezonunda Devler Ligi'ne katılım sağlayan Kanarya'nın hasreti 16 yıla çıktı.

İlk maçı deplasmanda 2-1 kaybeden Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Fransa temsilcisi Lille'i ağırladı. Kadıköy'deki müsabakadan uzatmalar sonucunda 1-1 beraberlikle ayrılan sarı-lacivertliler, turnuvaya veda etti.

FERDİ KADRODAN ÇIKARILDI

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, sakatlığı nedeniyle kadroya alınmadı. Adana Demirspor müsabakasının son anlarında oyundan çıkan Ferdi'nin, arka adale gerilmesi yaşadığı açıklandı. Maç öncesinde kendisini deneyen başarılı futbolcu devam eden ağrıları nedeniyle tedbir amacıyla kadrodan çıkarıldı.

Lille ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

İLK YARIDA POZİSYON ÇOK, GOL YOK

İlk 45 dakikanın büyük bir bölümünde üstün oynayan taraf olan Fenerbahçe, Sebastian Szymanski ve Mert Hakan Yandaş ile yakaladığı fırsatlar başta olmak üzere birçok gol pozisyonundan Lille kalecisi Chevalier'i geçemedi. Konuk takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremeyince ilk yarı 0-0 beraberlikle tamamlandı.

Lille ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

KANARYA 90+1'DE HAYAT BULDU

Müsabakanın ikinci yarısında ataklarını sıklaştıran ve oyunu rakip yarı sahaya yıkan Fenerbahçe,karşılaşmanın 83. dakikasında Jayden Oosterwolde ile direği geçemedi. Sarı-lacivertliler, aradığı golü 90+1. dakikada Jayden Oosterwolde'nin uzun taç atışında Diakite'ye çarpan topun ağlara gitmesiyle buldu ve karşılaşma uzatmalara gitti.

Lille ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

LİLLE 10 KİŞİ KALDI

İkinci uzatma devresinin 109. dakikasında Lille 10 kişi kaldı. Oyuna sonradan giren Mandi, İrfan Can Kahveci'nin kafasına attığı tekmek sonrası direkt kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Lille ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

FENERBAHÇE'Yİ SON DAKİKALARDAKİ PENALTI YIKTI

Jonathan David'in ceza yayı üzerinden şutunda Oosterwolde'nin eline çarpan top için karşılaşmanın hakemi VAR monitöründen pozisyonu izledikten sonra penaltı kararını verdi. Topun başına geçen David, topu ağlara gönderdi ve skoru eşitledi. Kalan dakikalarda gol olmayınca sarı-lacivertliler Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turunda veda etti.

Lille ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE DEVAM EDECEK

2-1 kaybetti maçın rövanşında Lille ile 1-1 berabere kalan ve Şampiyonlar Ligi defterini 3. ön eleme turunda kapatan Fenerbahçe, Avrupa yolculuğunu UEFA Avrupa Ligi'nde sürdürecek. Sarı-lacivertlileri eleyen Lille ise play-off turunda Slavia Prag-Union Saint-Gilloise eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Lille ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

HASRET 16 YILA ÇIKTI

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne en son 2008-2009 sezonunda katılım sağlayan Fenerbahçe, 3. ön eleme turundan Lille'e elenerek 16 yıllık hasretini bu sezon da gideremedi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (27)

Temha Arak:

senin takim gibi seni kim bu futbolculari getirdiyse,kim bu teknik direktoru getirdiyse

50
9
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kagan soylu:

Mourinho nun 20 milyon Euro ettiği yerde İsmail kartal 200 milyon Euro eder

52
3
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Doğru Söz:

Koç un Rüya takımı 118 de rüyadan uyandı, gerçek hayata döndü...

38
3
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İbrahim Demirel:

Ali Koç olduğu sürece bu takımdan bişey beklemeyin. Belki iyi niyetli olabilir, iyi adamdır ona bişey demem ama olmuyor. Bu sene Beşiktaş da iyi durumda. Olmuyorsa olmuyordur. Belkide 7-8 sene oldu ne ligde şampiyonluk nede Avrupa da başarı yok. Bırak gitsin. Galatasaray her iki senede başkan değiştiyor, FB ye gelen gitmiyor.

31
2
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MASUMANE3438:

Ali koça yazık oldu ben en çok ona üzülüyorum adam daha ne yapsın bu takım için???

11
20
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Mehmet Yaşar Çiçek:

bu fenere morinho da çare olamadı

28
1
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Adsız biri:

Yok arkadaş bu takım belli oldu direk gidemezsek biz başka türlü gidemiycez şampiyonlar ligine

24
1
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Yasar Unal:

Bu kadar acemilik olmaz. Orada son dakika gol ye burada son dakikalarda 10 kişilik takıma penaltı hediye et. Bu arada iyi ki Cenk Tosun'u almışız. Adam hem Dzeko hem de Neysri'den daha iyi bu haliyle. Maça da Cenk ile başlansa sonuç farklı olurdu. en-Neysri elimizde patlamaz inşallah.

19
0
yanıtYanıtla
İbrahim Demirel:

Ali Koç olduğu sürece bu takımdan bişey beklemeyin. Belki iyi niyetli olabilir, iyi adamdır ona bişey demem ama olmuyor. Bu sene Beşiktaş da iyi durumda. Olmuyorsa olmuyordur. Belkide 7-8 sene oldu ne ligde şampiyonluk nede Avrupa da başarı yok. Bırak git. Galatasaray her iki senede başkan değiştiyor, FB ye gelen gitmiyor. Git baba parası ye olmuyor işte.

13
2
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Abdullah Karakaya:

lan bari şans olsun beee şans iki top direkten döner mi beee

3
6
yanıtYanıtla
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