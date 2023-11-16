Kuveyt Spor Kulübü Süper Kupa'yı Kazandı

Taner Atik'in başantrenörlüğünü yaptığı Kuveyt Spor Kulübü, Kuveyt Voleybol Federasyon Kupası'nın ardından Süper Kupa'yı da müzesine götürme başarısı gösterdi. Kuveyt Spor Kulübü, Qadsia Kulübü'nü 3-0 yenerek Süper Kupa'yı kazandı.

Taner Atik'in başantrenörlüğünü yaptığı Kuveyt Spor Kulübü, Kuveyt Voleybol Federasyon Kupası'nın ardından Süper Kupa'yı da müzesine götürme başarısı gösterdi.

Sabah El Salem kentindeki Sheikh Saad Al-Abdullah Spor Salonu'nda oynanan Süper Kupa'nın finalinde Kuveyt Spor Kulübü ile Qadsia Kulübü ile karşılaştı.

Taner Atik'in başantrenörlüğünü yaptığı Kuveyt Spor Kulübü, rakibini, 25-22, 25-18 ve 25-19'luk setlerle 3-0 yenerek Süper Kupa'yı kazandı.

Organizasyonda İranlı smaçör Saber Kazemi, en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Tecrübeli başantrenör Atik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, katıldıkları ikinci organizasyonda da kupayı kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

İki organizasyonda da etkili oynayarak kupayı kazandıklarını belirten Atik, "Kuveyt voleyboluna bir şeyler katmak istiyoruz. Kondisyonerimiz Erencan Kütük ile Kuveyt'te daha iyi işler yapacağımıza inanıyorum." dedi.

7 Kasım'da oynanan maçta Kuveyt Spor Kulübü, Burgan Voleybol'u 3-0 yenerek Kuveyt Federasyon Kupası'nı kazanmıştı.