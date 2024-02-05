Kuva-yi Milliye 6. Balıkesir Bölge Şampiyonası'nda Afyonkarahisarlı Sporcular Başarılı

Bursa'da düzenlenen Kuva-yi Milliye 6. Balıkesir Bölge Şampiyonasına 61 kulüp 625 sporcu katılım sağlarken, turnuvada Afyonkarahisarlı sporcularda boy gösterdi.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor Kulübü erkek takımı müsabakalarda elde ettiği üstün başarılar neticesinde Şampiyonayı beşinci olarak tamamladı.

Diğer yandan, Afyon Cimnastik Kulübü kızlar kategorisinde mücadele etti. Kendi kategorisinde başarılı bir performans sergileyen kulüp, dokuzuncu sırada müsabakaları tamamladı.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, şampiyonanın önemini vurgulayarak, sporcuların ve antrenörlerinin gösterdikleri performans ve çabalar için teşekkür etti. - AFYONKARAHİSAR