İsmail Çağlar Bayırcı: 'Kütahyaspor'un başarısı gölgelemez'

AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, "Futbolda Bahis Soruşturması" kapsamında Kütahyasporlu 13 futbolcunun müsabakalardan men edilmesine rağmen takımın kararlı mücadelesini sürdürdüğünü belirterek, oluşturulan algılara tepki gösterdi.

Bayırcı, açıklamasında, soruşturma kapsamında 6'sı ilk 11 oyuncusu olmak üzere toplam 13 futbolcunun kadro dışı kalmasına rağmen takımın sahaya azimle çıktığını vurguladı. "Son dönemlerde Kütahyaspor korunup kollanıyor algısı yapanlara bu durumu hatırlatmak isterim" diyen Bayırcı, takımın hiçbir bahaneye sığınmadan yoluna devam ettiğini ifade etti.

Kütahyaspor'un sahada mücadele ederek ilerlediğini söyleyen Bayırcı, tüm taraftarlara da çağrıda bulundu:

"Bu süreçte tüm taraftarlarımızı kalan maçlarda stadı doldurarak takımımıza destek olmaya davet ediyorum."

Milletvekili Bayırcı, açıklamasını "Kütahyaspor'umuzu 2. Lig'e çıkaracağız" sözleriyle tamamladı. - KÜTAHYA