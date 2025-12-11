Haberler

İsmail Çağlar Bayırcı: "Kütahyaspor'un başarısı gölgelemez"

İsmail Çağlar Bayırcı: 'Kütahyaspor'un başarısı gölgelemez'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, 'Futbolda Bahis Soruşturması' kapsamında kadro dışı kalan Kütahyasporlu futbolculara rağmen takımın mücadele azmini vurguladı ve taraftarlara destek çağrısı yaptı.

AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, "Futbolda Bahis Soruşturması" kapsamında Kütahyasporlu 13 futbolcunun müsabakalardan men edilmesine rağmen takımın kararlı mücadelesini sürdürdüğünü belirterek, oluşturulan algılara tepki gösterdi.

Bayırcı, açıklamasında, soruşturma kapsamında 6'sı ilk 11 oyuncusu olmak üzere toplam 13 futbolcunun kadro dışı kalmasına rağmen takımın sahaya azimle çıktığını vurguladı. "Son dönemlerde Kütahyaspor korunup kollanıyor algısı yapanlara bu durumu hatırlatmak isterim" diyen Bayırcı, takımın hiçbir bahaneye sığınmadan yoluna devam ettiğini ifade etti.

Kütahyaspor'un sahada mücadele ederek ilerlediğini söyleyen Bayırcı, tüm taraftarlara da çağrıda bulundu:

"Bu süreçte tüm taraftarlarımızı kalan maçlarda stadı doldurarak takımımıza destek olmaya davet ediyorum."

Milletvekili Bayırcı, açıklamasını "Kütahyaspor'umuzu 2. Lig'e çıkaracağız" sözleriyle tamamladı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
İşte Güllü'nün kızının yakalanmadan önce attığı mesaj! Valiz detayı çok ilginç

İşte kızının yakalanmadan önce attığı mesaj! Valiz detayı çok ilginç
TBMM'deki taciz skandalında 1 tutuklama

TBMM'deki mide bulandıran skandalda tutuklama kararı

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü

3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü
Bulgaristan Başbakanı Rosen Jelyazkov istifa etti

Komşu ülke alev alev! Başbakan istifa etti
Kim bu E.A.? Savcı ismini zikredince Mehmet Akif Ersoy sinirlendi

Kim bu E.A.? Savcı ismini zikredince Mehmet Akif Ersoy sinirlendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverenlere asgari ücret mesajı: Ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum

Görüşmeye saatler kala Erdoğan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı
3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü

3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü
Derin göğüs dekolteli kıyafetiyle bakışları üzerine topladı! Tüm düğmeler açık

Derin göğüs dekolteli kıyafetiyle bakışları üzerine topladı
Meclis'te kavga sürerken, attığı mesajlarla yangını körüklemiş

Meclis'te kavga sürerken, attığı mesajlarla yangını körüklemiş
Dominik Livakovic İspanya'da olay çıkardı

Livakovic İspanya'da olay çıkardı
Ersoy'un ifadesi ortaya çıktı! Grup halinde cinsel ilişki iddiasına böyle yanıt vermiş

İfadesi ortaya çıktı! Grup seks iddiasına böyle yanıt vermiş
Yüzlerce kez simüle edildi! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'e kalma ihtimali

Yüzlerce kez simüle edildi! İşte G.Saray'ın ilk 24'e kalma ihtimali
Merkez'in kararı sonrası euro tarihte ilk kez 50 lirayı aştı

Merkez'in kararı piyasaları salladı! Tarihte bir ilk yaşanıyor
City maçı Xabi Alonso'nun sonu oldu! Arda'nın yeni hocasını duyurdular

City maçı Xabi Alonso'nun sonu oldu! Arda'nın yeni hocasını duyurdular
Milyonları var, haberi yok! Bir ülke ilanla loto talihlisini arıyor

Milyonları var, haberi yok! Bir ülke ilanla loto talihlisini arıyor
title