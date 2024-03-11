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Kütahya Kent Park'ta Dünya Kadınlar Günü Oryantiring Yarışması

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Kütahya Kent Park'ta düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğinde anne ve çocuklar, Oryantiring müsabakasında yarıştılar. Yaklaşık 100 sporcunun katıldığı yarışmada derece elde eden sporcular madalyalarını aldı.

Kütahya Kent Park'ta düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğinde anne ve çocuklar, Oryantiring müsabakasında yarıştılar.

Kütahya Kent Park'ta gerçekleştirilen yarışmalarda Küçük, Yıldız, Genç ve Büyük kategorilerinde sporcular yarıştı. Park alanında hedef bulmak için birbirleriyle yarışan öğrenciler, kıyasıya mücadele ettiler. Harita ve pusula yardımıyla hedefleri en kısa sürede sırayla bulmak için yarışan küçük, yıldız, genç ve büyük kategorisindeki sporcuların yanı sıra veliler de yarışta yer aldı.

Yaklaşık 100 sporcunun katıldığı Dünya Kadınlar Günü yarışmasında derece elde eden sporcular yarışma sonunda madalyaları takdim edildi.

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Oryantiring antrenörü Nadire Ulutaş, "Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamak amacıyla yapmış olduğumuz yarışmayı bitirmiş olduk. Bugün hem veliler, hem de öğrenciler genç kız, genç erkek, yıldız kız, yıldız erkek, küçükler ve büyükler olmak üzere toplamda 6 kategori ile yarışmamızı tamamladık. Velilerimiz, ilk katılımları olmasına rağmen bundan çok zevk aldılar ve bundan sonra da devam etmek istediklerini belirttiler. İleri zamanlarda anneler gününüde kutlayarak sportif faaliyetlerde bulunacağız. Katılım sağlamak isteyen annelerimiz olursa Oryantiring ile ilgili Gençlik Spor il Müdürlüğü'nden bizlere ulaşabilirler" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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