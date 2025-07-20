Kütahya'da Geleneksel Türk Okçuluk Şampiyonası Tamamlandı

TÜRKİYE Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu tarafından Kütahya'da düzenlenen Minikler ve Yıldızlar Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası'nda genç sporcular kıyasıya mücadele ederken, ödüller sahiplerini buldu.

Kütahya'da tarihi Okmeydanı'nda düzenlenen Minikler ve Yıldızlar Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası'nda ikinci gün yarışları da tamamlandı. 33 ilden gelen 433 sporcunun 2 gün süren mücadelesinde kızlar ve erkekler 8-9, 10-11 ve 12-13 yaş kategorilerinde kıyasıya yarıştı. Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Veysel Durmaz, bölge elemelerine katılan yaklaşık 3 bin sporcu arasından dereceye girerek Kütahya'ya gelen 433 sporcu, 92 kulüp, 33 ilin Türkiye birinciliği için yarıştığını ifade etti. Durmaz, "Kıyasıya ama dostluk çerçevesinde mücadele ettiler. Kürsü görenleri ayrıca tebrik ediyorum. 8-9, 10-11 ve yıldızlar kategorisinde, kız erkek toplam 6 kategoride yarışmalarımız oldu. Geleneksel Türk okçuluğu kişilik gelişiminde, kişisel gelişimde son derece önemli bir yer tutmaktadır. Kaldı ki hem psikolojik, ruhsal hem de bedeni gelişime büyük katkıları olan bir uğraşıdır. Özellikle usta çırak ilişkisinin devam ettiği bir geleneğe sahibiz. Öğrencilerimiz birbirleriyle, hocalarıyla, rakipleriyle iletişim kurma, dostluk köprüleri kurma konusunda son derece olumlu gelişmelere adım atmaktalar. Bu yarışmalara katılan çocuklarımız Türkiye'nin en ucundan bir diğer ucuna birbirleriyle müsabakalar dışında da görüşerek bu dostluklarını pekiştirmektedirler" dedi.

OKÇULUKLA STRES ATIYORLAR

7 yıldan beri okçulukla uğraşan Mehmet Muaz Kılıçarslan ise, yarışma heyecanını şu sözlerle anlattı:

"Yarışma heyecanlıydı. Heyecanlı olmasının yanında tüm rakiplerimle çok iyi anlaştım. Herkes çok cömertti. Zaten okçuluk sporu çok cömert olunması gereken bir spor. Centilmenlik de çok önemli bu sporda. İnsan okçulukta çok mutlu oluyor. Hem stres atıyor."

Sporculardan Fatma Zehra Kaplan da "Ben bir senedir yapıyorum. Ama bir senedir okçuluğa gelip gitmek benim o sıkıntılarımı alıyor, bana daha çok dertten ziyade deva oluyor, yaralarıma merhem oluyor. O yüzden çok iyi hissettiriyor beni. Yani asla bana yük olmuyor, tam tersine yükümü almış oluyor. Bu da beni çok mutlu ediyor. O yüzden sürekli geliyorum" diye konuştu.

'DÜNYADA DA BİR MARKA OLMA YOLUNDA İLERLİYORUZ'

Deri ustası Burçin Yener Oruç ise, Türk okçuluk sektörünün son dönemde verilen desteklerle beraber gösterdiği gelişimi, "İlk başladığımız zamanlarda bizden 5-10 yıl önce de başlayan eski abilerimiz ustalarımız var. Ok salacağız mesela plastik borudan yaptığımız yaylarla bir şeyler yapma gayretindeyken, şimdi dünyaya yay yapan çok güzel Türk markalarımız var. O arkadaşların hepsiyle de gurur duyuyoruz, şeref duyuyoruz. Gittikçe de bu güzel bir ivme kazandı. Hem atıcılarımız, bugün burada müsabaka var, attıkları sayıya baktığımız zaman hem de üretime baktığımız zaman ciddi bir artış var. Bundan da hepimiz mutluyuz. El birliğiyle inşallah, derisinden tirkeşine, çarığından okuna, yayına kadar Allah izin verirse ilerleyen yıllarda dünyada da bir marka olma yolunda ilerliyoruz" sözleriyle ifade etti.

DERECEYE GİRENLER BELLİ OLDU

Kızlar Minikler 8-9 yaş kategorisinde Okçular Vakfı Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü'nden Zeynep Serra Doğan, Erkekler Minikler 8-9 yaş kategorisinde Çorum Okçuluk Spor Kulübü'nden Mehmet Ertuğrul Dinçarslan, Kızlar Minikler 10-11 yaş kategorisinde Nazilli Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü'den Zeren Sena Uslu, Erkekler Minikler 10-11 yaş kategorisinde Okçular Vakfı Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü'nden Eymen Ayaz Kül, Kızlar Minikler 12-13 yaş kategorisinde Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Üçoklar Okçuluk Spor Kulübü'nden Ülkü Aydın, Erkekler Minikler 12-13 yaş kategorisinde Ankara Gençlik Merkezleri Spor Kulübü'nden Aras Yazıcı birinci sırayı aldı.

Yıldız Kızlar Bireysel kategorisinde Konya Bulcuk Spor Kulübü'nden Aysun Sıla Öz, Yıldız Erkekler Bireysel Kategorisinde Hatay Payas Eğitim Spor Kulübü'nden İsmail Biçici, Yıldız Kızlar Takım kategorisinde Bursa Sipahi Atlı ve Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü, Yıldız Erkekler Takım kategorisinde ise, Tokat Erbaa Belediyesi Spor Kulübü birinci olarak kürsüye çıktı.

MADALYA VE PARA ÖDÜLÜ VERİLDİ

Şampiyonada dereceye girenlere madalyalarını Vali Yardımcısı Harun Kazez, Türkiye Geleneksel Okçuluk Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Ömer Koç, Kültür ve Turizm İl Müdürü Zekeriya Ünal ile Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili İbrahim İşçimen tarafından verildi. Miniklerde birinciye 12 bin lira, ikinciye 10 bin lira, üçüncüye 8 bin lira, yıldızlar da ise birinciye 10 bin lira, ikinciye 8 bin lira, üçüncüye 6 bin lira para dağıtıldı.