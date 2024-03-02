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Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 Yendi

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Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 22. hafta mücadelesinde Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

Salon: Ünye

Hakemler: Sema Kayıkçı, Gürhan Gül

Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Ahmet Can Büyükgöz, Halit Kurtuluş, Furkan Aydın, Arda Bostan, Ivanov, Gunter (Batuhan Yurdagül, Umut Özdemir, Enes Atlı, Ali Eren Öztürk)

Hatay Büyükşehir Belediyespor : Berkün Eber Üstündağ, Yusuf Eken, İsa Karatekin, Kovaç, Görkem Sertel, Kuklinski (Fatih Yörümez, Hamza Yiğit Aslan, Turgut Lelik)

Setler: 25-21, 25-21, 25-22

Süre: 79 dakika (23, 29, 27)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 22. hafta mücadelesinde Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

Kaynak: AA / Spor

Büyükşehir Belediyespor Voleybol Sigorta Hatay İzmir Spor Güncel Haberler

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