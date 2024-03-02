Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 Yendi
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 22. hafta mücadelesinde Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.
Salon: Ünye
Hakemler: Sema Kayıkçı, Gürhan Gül
Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Ahmet Can Büyükgöz, Halit Kurtuluş, Furkan Aydın, Arda Bostan, Ivanov, Gunter (Batuhan Yurdagül, Umut Özdemir, Enes Atlı, Ali Eren Öztürk)
Hatay Büyükşehir Belediyespor : Berkün Eber Üstündağ, Yusuf Eken, İsa Karatekin, Kovaç, Görkem Sertel, Kuklinski (Fatih Yörümez, Hamza Yiğit Aslan, Turgut Lelik)
Setler: 25-21, 25-21, 25-22
Süre: 79 dakika (23, 29, 27)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 22. hafta mücadelesinde Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.