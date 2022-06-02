Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası final maçına Develi'den yoğun ilgi - Haberler

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Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası final maçına Develi'den yoğun ilgi

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası final maçına Develi'den yoğun ilgi

Develi Kaymakamlığı Kurumlar ve Mahalleler Arası Voleybol Turnuvası oynanan final karşılaşması ile sona erdi.

Develi Kaymakamlığı Kurumlar ve Mahalleler Arası Voleybol Turnuvası oynanan final karşılaşması ile sona erdi.

Develi İlçe Kaymakamı Sinan Aslan'ın kullandığı servis atışıyla başlayan final karşılaşmasında Gençlik ve Spor Hizmetleri İlçe Müdürlüğü, Develi Devlet Hastanesini 3-0'lık skorla mağlup edip kupayı kazanan takım olurken, turnuvada üçüncülük kupası Cami Kebir Mahallesi'nin oldu.

Turnuvada Develi halkının yoğun katılımı ile birlikte takımları yalnız bırakmayan Develi Kaymakamı Sinan Aslan ve Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, tüm takımlara turnuvada göstermiş oldukları emek ve sportif centilmenlikten dolayı teşekkür ederek tüm takımları tebrik etti. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Hisarcık voleybol gençlik Develi Spor Haberler

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