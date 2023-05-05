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KSK Voleybol, Reşat Yazıcıoğulları ile yola devam ediyor

KSK Voleybol, Reşat Yazıcıoğulları ile yola devam ediyor

Spor Haberleri

TVF Kadınlar 1. Ligi'nde yer alan Karşıyaka Voleybol, geçtiğimiz sezon yeşil-kırmızılı takımı çalıştıran Başantrenör Reşat Yazıcıoğulları ile 2023-2024 sezonunda da çalışacağını sosyal medya hesabından duyurdu.

TVF Kadınlar 1. Ligi'nde yer alan Karşıyaka Voleybol, geçtiğimiz sezon yeşil-kırmızılı takımı çalıştıran Başantrenör Reşat Yazıcıoğulları ile 2023-2024 sezonunda da çalışacağını sosyal medya hesabından duyurdu.

TVF Kadınlar 1. Ligi'nde yer alan Karşıyaka Voleybol, geçtiğimiz sezon Başantrenör Reşat Yazıcıoğulları ile yönetiminde ligi beşinci tamamlayıp bir sıra ile play-off'u kaçırmıştı. 64 yaşındaki çalıştırıcının performansından memnun kalan Kaf-Kaf, Yazıcıoğulları ile gelecek sezonda çalışma kararı aldı ve sosyal medya hesabından duyurdu. Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "A Takım Başantrenörümüz Reşat Yazıcıoğulları ile 2023-2024 sezonunda da yola devam ediyoruz" ifadeleri kullanıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Voleybol Federasyonu Karşıyaka voleybol Spor Haberler

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