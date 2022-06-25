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Köyceğiz'de Plaj Hentbolu Şampiyonası başlıyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Köyceğiz'de Plaj Hentbolu Şampiyonası başlıyor

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 23. Türkiye Üniversiteler Köyceğiz Yaşar Sevim Plaj Hentbol Şampiyonası heyecanı yaşanacak.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 23. Türkiye Üniversiteler Köyceğiz Yaşar Sevim Plaj Hentbol Şampiyonası heyecanı yaşanacak.

Köyceğiz Kaymakamlığının destekleri, Köyceğiz Belediyesi ve Üniversite Sporları Federasyonu'nun organizasyonu ile gerçekleştirilecek olan, 23.Türkiye Üniversiteler Köyceğiz Yaşar Sevim Plaj Hentbol Şampiyonası; 27 Haziran-1 Temmuz 2022 tarihleri arasında Köyceğiz Belediyesi Delta plajında yapılacak. 5 gün boyunca sürecek olan şampiyona 27 Haziran Pazartesi Günü saat 18.30'da Atatürk heykeline çelenk sunumu ile başlayacak, geleneksel şampiyona yürüyüşü, gösteri maçı, yemek, şilt takdimi, açılış konuşmaları ve konser ile devam edecek. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / Spor

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