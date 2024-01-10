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Konyaspor'u 7-1 yenen Fenerbahçe'den Galatasaray'a olay gönderme

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Fenerbahçe'nin Süper Lig'de 7-1 yendiği Konyaspor maçında, skor ekranında kısa süreliğine Galatasaray logosu görüldü. Bu durum, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin Konyaspor'u Kadıköy'de 7-1 yendiği maçta, skor ekranında kısa süreliğine Galatasaray logosuna yer verildi.

GALATASARAY LOGOSUNA YER VERİLDİ

Sarı-Lacivertliler'de 7-1'lik maçın bitimine az bir zaman kala karşılaşmanın skorbordundaki Konyaspor logosu kaldırılarak yerine Galatasaray logosunu ekledi.

TEPKİ ÇEKTİ

Bu hareket Fenerbahçe'nin 6 Kasım 2002'de Galatasaray'ı 6-0 mağlup ettiği karşılaşmaya gönderme olarak algılanırken, Galatasaraylı taraftarlar ise büyük tepki gösterdi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Galatasaray Fenerbahçe Konyaspor Spor Haberler

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