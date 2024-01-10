Konyaspor'u 7-1 yenen Fenerbahçe'den Galatasaray'a olay gönderme

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin Konyaspor'u Kadıköy'de 7-1 yendiği maçta, skor ekranında kısa süreliğine Galatasaray logosuna yer verildi.

GALATASARAY LOGOSUNA YER VERİLDİ

Sarı-Lacivertliler'de 7-1'lik maçın bitimine az bir zaman kala karşılaşmanın skorbordundaki Konyaspor logosu kaldırılarak yerine Galatasaray logosunu ekledi.

TEPKİ ÇEKTİ

Bu hareket Fenerbahçe'nin 6 Kasım 2002'de Galatasaray'ı 6-0 mağlup ettiği karşılaşmaya gönderme olarak algılanırken, Galatasaraylı taraftarlar ise büyük tepki gösterdi.