Konyaaltı Belediyesi Spor Kurslarına Kayıtlar Başlıyor

Konyaaltı Belediyesi tarafından yetişkinlere ve çocuklara yönelik gerçekleştirilecek birinci dönem spor kurs kayıtları başlıyor. Başvurular 25-28 Eylül tarihleri arasında yapılabilecek.

Konyaaltı Belediyesi ilçede yaşayan tüm vatandaşların sporla buluşması için çalışmalarını yürütüyor. Buna göre Konyaaltı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından yetişkinlere ve çocuklara yönelik spor kursları başlatılacak. Birinci dönem spor kurslarına başvurular 25-28 Eylül tarihlerinde yapılacak.

Futboldan tenise

Konyaaltı Belediyesi spor kurslarında 7 ile 15 yaş arasındaki çocuklara futbol, tenis, basketbol gibi branşlarda; yetişkinlere ise tenis, sabah sporu ve egzersiz gibi alanlarda uzman kişiler tarafından eğitimler verilecek. Kurslara katılmak isteyen vatandaşlar 28 Eylül Perşembe gününe kadar www.konyaalti.bel.tr adresi üzerinden başvuru yapabilecek. Ayrıca vatandaşlarımız 0242 245 55 00 (6252) numaraları arayarak Spor İşleri Müdürlüğü'nden detaylı bilgi alabilecekler.

"Çeşitli branşlarda eğitim"

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen birinci dönem spor kayıtlarının başlayacağını söyleyerek, Konyaaltı ilçesinde çocuklar ve yetişkinlere alanlarında uzman kişiler tarafından spor eğitimi verileceğini belirtti. Esen, "Konyaaltı Belediyesi olarak birinci dönem spor kurs kayıtlarımız 25-28 Eylül tarihlerinde yapılacak. Vatandaşlarımızın ve çocuklarımızın spor yapmalarını önemsiyoruz. Bunun için de çalışmalarımızı belediye olarak yürütüyoruz. Çocuklarımız futbol, tenis, basketbol, yetişkinler ise tenis, sabah sporu ve egzersiz gibi branşlarda eğitim alacak. Vatandaşlarımıza ve çocuklarımıza spor hayatlarında başarılar diliyorum" dedi. - ANTALYA