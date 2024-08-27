Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam: Amed maçı bir şampiyonluk maçı gibi

Kocalielispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Amed Sportif Faaliyetler müsabakasıyla ilgili, "Bu maçı bir şampiyonluk maçı, bir final maçı gibi değerlendirip öyle oynayıp inşallah kazanıp, milli takım arasına dörtte dört ile daha da güçlenerek girmek istiyoruz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 4. hafta maçını Amed Sportif Faaliyetler ile oynayacak olan Kocaelispor, Körfez Brunga tesislerinde idman yaptı. Antrenman öncesi konuşan Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, tek hedeflerinin galibiyet olduğunu söyledi. Kocaelispor'da işlerin güzel gittiğini belirten Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, "Şu ana kadar gelinen noktada istediğimiz şekilde devam ediyoruz. Herhangi bir puan kaybı yapmadan, her geçen gün oyuncularımızın oyuna ve ortama adaptasyonunu sağlıyoruz. Bir taraftan oyuncularımızı geliştirirken diğer taraftan sisteme uyum, takım içerisindeki birlik beraberlik, fiziksel kalitelerin artması noktasında da yavaş yavaş daha iyi noktaya geliyoruz. Tabii bu da bizi mutlu ediyor. Bu durumdan taraftar mutlu oluyor, camia mutlu oluyor. Baktığımızda şu anda işlerimiz güzel gidiyor" dedi.

"Maçla alakalı hedefimiz, amacımız ortada"

Önlerinde final gibi bir karşılaşma olduğunu belirten Sağlam, "Sezonun başında radikal konuşmak, bu maç final maçı demek çok doğru değil ama şunu biliyoruz ki bu maçı kazandığımız takdirde birçok şey kazanacağız. Bizim için futbola dönen birçok böyle kazanım olacak. O yüzden bu maçı bir şampiyonluk maçı, bir final maçı gibi değerlendirip öyle oynayıp inşallah kazanıp, milli takım arasına dörtte dört ile daha da güçlenerek girmek istiyoruz. O yüzden çok ciddiye aldığımız bir maç. Maçın oynanacağı yerle alakalı belirsizlik var. Onu bekliyoruz ama sonuçta nerede oynanırsa oynansın bizim maçla alakalı hedefimiz, amacımız ortada. Takımımızda ufak tefek sıkıntısı olan arkadaşlarımız vardı. Markao, onun bileğinde bir problem var. O da çok ağır bir problem değil ama işte tedavisi devam ediyor. İnşallah maça kadar onu da hazır etmeye çalışacağız. Onun dışında da problemimiz, sıkıntımız yok. Her şey güzel gidiyor" ifadelerini kullandı.

"Futbolun marka değerine ciddi anlamda zarar verecek bir zemin var"

Diyarbakır'daki zeminin kötü olması sebebiyle kulüp olarak maçın başka bir statta oynaması ile ilgili istekleri olup olmadığı sorusuna Sağlam, "İsteğimizden ziyade federasyon bu konuda gözlem yapıp kulüpleri de bilgilendirdi. Bizim Diyarbakır'da maç oynayıp oynamamakla alakalı sorunumuz yok sadece zeminle alakalı sorunumuz var. Gerçekten çok kötü bir zemin. Futbolun o çok önemsediğimiz marka değerine zarar verecek, ne oynayanı ne kenarda yönetimi ne televizyonda izleyeni keyif verecek, mutlu edecek, sporcu sağlığını tamamen tehlikeye atabilecek çok kötü bir zemin var orada. Dolayısıyla burada aslında federasyonun yetkisini kullanıp bu işi kulüplere bırakmaması gerekir. Ama maalesef böyle de bir durum var orada. O yüzden orada oyna derlerse çıkarız oynarız. Şartlar, zemin, ortam ne kadar el verirse elimizden geleni yapmaya çalışırız ve maçı kazanmak için elimizden geleni yaparız. Fakat biraz evvel söylediğim gibi bir futbolun marka değerine ciddi anlamda zarar verecek bir zemin var. Görsel sıkıntı ortaya çıkacak. İki de sporcu sakatlığı ve beraberinde de futbol kalitesini olumsuz etkileyecek çok kötü bir zemin. Burada bence federasyonun sorumluluk alıp, yetkisini kullanıp bu işi kendisi organize etmesi lazım. O yüzden beklentimiz bu şekilde" ifadelerini kullandı.

"Süper Lig'e nasıl çıkarız, buraya odaklanıyoruz"

Hedeflerinin Süper Lig olduğunu dile getiren Sağlam, "Oyuncularımız beklentilerin farkında, taraftarın, camianın ne beklediğinin farkında. Dolayısıyla bizi güncel anlamda mutlu edecek heveslerin peşinden koşmaktan çok biz sonuca odaklanıp sezonun sonunda şampiyonluğu nasıl elde ederiz, Süper Lig'e nasıl çıkarız buraya odaklanıp işi o şekilde götürmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

"Çok farklı ve çok enteresan oyuncular geliyor"

Transferle ilgili gelişmelere cevap veren Sağlam, "Bizim tespit ettiğimiz oyuncular var ama Avrupa'da transferin bitmesine çok az kaldı. Dolayısıyla çok farklı ve çok enteresan oyuncular geliyor. Bir taraftan tespit ettiğimiz oyuncularla çalışmalar devam ediyor ama diğer taraftan da çok enteresan, avantajlı fırsat transferi de gelecek gibi görünüyor. Bu durumda diyoruz ki birkaç gün daha duralım. Çünkü dün, ondan önceki gün çok enteresan oyuncular geldi. O yüzden onu değerlendirme aşamasındayız" dedi. - KOCAELİ