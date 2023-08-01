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Kocaelispor, Moldova temsilcisi FC Sucleia'yı 1-0 mağlup etti

Spor Haberleri

Trendyol 1. Lig ekibi Kocaelispor, hazırlık maçında Moldova temsilcisi FC Sucleia'yı 1-0 mağlup etti. Düzce'deki kampı devam eden Kocaelispor, Serhat Taşdemir'in golüyle galip geldi.

Trendyol 1. Lig ekibi Kocaelispor, hazırlık maçında Moldova temsilcisi FC Sucleia'yı 1-0 mağlup etti.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Teisleri'nde yeni sezon öncesi kamp yapan yeşil-siyahlı takım, Moldova 1. Lig ekiplerinden FC Sucleia ile hazırlık maçında karşılaştı.

Karşılıklı ataklarla geçen maçın ilk yarısı golsüz berabere sona erdi.

Kocaelispor, çekişmeli geçen ikinci yarının 65. dakikasında Serhat Taşdemir'in golüyle karşılaşmayı 1-0 kazandı.

Kocaelispor'un Düzce kampı, 3 Ağustos'ta sona erecek.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Spor

Kaynaşlı Trendyol Moldova Düzce Spor Haberler

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