Kocaelispor İskenderunspor maçının ardından

TFF 2.Lig Kırmızı Grup'ta lider Kocaelispor'un en yakın takipçisi İskenderunspor ile oynadığı ve 1-0 kazandığı karşılaşmanın ardından teknik direktörler ve futbolcular maçı değerlendirdi. Depremden sonra dik duruş gösterip para almadan görev yapmasının sorulması üzerine İskenderunspor Teknik Direktörü Levent Şahin, "Yapmam gereken bir şeyi yaptım. Oralarda çocukluğum geçti" dedi ve duygulandığı için konuşmasını sürdüremedi.

Spor Toto 1.Lig yolunda son derece kritik haftalara girilen TFF 2.Lig'de haftalardır liderliğini sürdüren 69 puanlı Kocaelispor sahasında 65 puanla ikinci sırada bulunan İskenderunspor'u ağırladı. İlk yarısı sessiz geçen karşılaşmayı Kocaelispor 1-0'lık skorla kazandı. Maçın ardından teknik direktörler oyunu değerlendirdi. Kocaelispor Teknik Direktörü Fırat Gül, "4 gün önce Van'da ciddi efor sarf ettiğimiz maç oynadık. Rakım çok yüksekti. İkinci sıradaki takıma karşı deplasmanda oynadık. Arkasından 4 gün sonra iç sahada ikinci pozisyonunda başka takımla oynadık. İki maçta da stratejik hedefimiz galip gelmekti. Orada talihsizlik yaşadık, 10 kişi kalmamıza rağmen skoru korumayı başardık. Burada da skoru daha erken bulabilirdik. Maça başlangıç stratejimiz; önde baskıyla rakibi hataya sürükleme ve ön alan baskısıyla birlikte skoru bulma üzerine kuruluydu. İlk 35-40 dakika uyguladık. Yüksek şiddetli oynadığınızdan oyundan düşmeler oluyor ve rakibin topa sahip olabiliyor. İlk yarı son beş dakika bu problemi yaşadık. Devre arasında dokunuşlar yaparak ikinci yarıya istediğimiz gibi başladık. Skoru bulduk ve maç sonuna kadar skoru koruduk. Birinci önemli nokta; Futbolcuların taktiksel anlamda oyuna tamamen sadık kalması, efor sarf etmesi ve ruhunu sahaya getirmesi önemliydi. İkinci nokta ise taraftarımız hafta içi olmasına rağmen bize çok ciddi ve güçlü destek oldular. Ön alan baskısıyla başladığınızda skoru bulamadığınızda zaman zaman düşüşler olabilirdi, taraftarımızın itmesiyle beraber devrenin sonuna kadar devam ettirdik. Kocaeli'nin özlediği günler geldi. Bugün galibiyetle beraber büyük bir adım attık. 4 maçımız var, Diyarbekir maçı hariç. Matematiksel anlamda şampiyonluğa ulaşmadığımız sürece ben ilk haftaki psikolojiyle hareket etmeye devam edeceğim. Bunlardan istediğimiz sonuçları alıp sezon sonunda sözünü verdiğimiz kupayı şehrimize getirmek istiyoruz" dedi.

"Bir şeyler aksadığı için sistem değişikliğine gittim"

Basın mensuplarının oyun formasyonu değişikliğiyle ilgili sorularını yanıtlayan Fırat Gül, "Daha önceki çalıştığım takımlara bakarsanız; 3-4-3, 3-5-2, 4-3-3 oynattığımı görürsünüz. Mevcut şartlarda değişikliğe ihtiyaç yoksa keyfi değişiklik yapamazsınız. Bir yerde bir şeylerin aksadığını hissettim. Önümüzdeki iki maçın savunma ve hücum anlamında nasıl geçeceğini senaryosunu hazırladıktan sonra sistem değiştirmeye karar verdim. Sistem değiştirirken de elinizdeki en formda oyuncularınızı kullanmanız lazım. Stoperlerin üçü de formdaysa 3'lü savunma hattı, iki tane bekiniz bu sistemde gerekli katkıyı verecekse böyle bir savunma hattı, arkasından önde ç tane dinamik orta sahanız varsa ve santrafor oynayabilecek oyuncularınız varsa sıkıntı yok. Futbolcularıma sezon başından beri söylüyorum; sistem değişebilir. Fark etmez. Sistem değişse de bizde mantalite değişmiyor. Bu çok önemli. Topu kaybettiğiniz yerde reaksiyon göstermeniz, top sizdeyken oyun kurmanız ve geriden topla beraber rakip alana geçmeniz, hızlı hücumlarda hedef oyuncular, bunlar zaten değişmiyor. Sadece diziliş değişiyor. Nedeni de; rakiple olan maçın senaryosuyla alakalı. Önümüzdeki maçta da böyle oynayabiliriz ya da değiştirebiliriz. Rakipleri hafta hafta takip ediyoruz. Analizini yaptıktan sonra karar vereceğiz. En uygun formasyonla bundan sonraki maçlara çıkacağız. Ama iyi giden bir şey varsa onu devam ettirmek de en mantıklısı" şeklinde konuştu.

"Takım ruhu anlamında bu karakterler bizi buraya getirdi"

Beykan'ın durumu ve gol beklentisini karşılayamayan Mertan'dan beklentisi üzerine Fırat Gül, "Beykan dün antrenmana çıkmadı. Alt adalesinde gerilme vardı. İhtiyacımız olursa oyuna dahil edeceğimizi konuştuk. Sonuç itibariyle skoru korumamız gereken oyun vardı. Riske etmek istemedim. Bazen iyi oyuncular bir yerlerde skor üretemeyebiliyor. Pozisyona girmekte sıkıntı yaşayabiliyor. Bunun nedenlerine bakmak lazım. Bugün kaotik bir oyuna aldık Mertan'ı. Golden önce sahip olduğunuz skoru tutmanız gerekiyor. Böyle maçlarda santraforun öncelikli görevi takım savunmasına katkı, ikili mücadelelerle efor sarf etmek. Santrafor oynayan oyuncu eğer ki skor sizden yanaysa ve oyuna giriyorsa ondan savunmayı beklemek lazım. Çok kritik bir şey diyeceğim; Mertan geçen yıllarda şampiyonluk yaşadı, hep birinci ligde oynadı. Böyle oyuncuları, böyle kısa sürelerde oyuna sokup performans almak çok zor iştir. Oyuncu küsebilir, eleştirilere takılıp performans vermeyebilir. Şundan herkes emin olsun; sezon başından beri ne zaman ihtiyacımız olsa, neyi var neyi yoksa verebileceği en yüksek performansı vermeye çalıştı. Takım ruhu anlamında baktığımızda bu karakterler bizi buraya getirdi. Skor üretmesi gereken oyunlarda üretemedi kabul etmek lazım ama samimi olarak takımın galibiyeti ve Kocaelispor'un şampiyonluğu için elinden gelen her şeyi yaptı. Bunun aksini kimse iddia edemez. Bende kabul etmem zaten" açıklamasında bulundu.

Tayfun Aydoğan: "Matematiksel olarak daha garantilemedik"

Basın toplantısına katılan futbolculardan Tayfun Aydoğan, "Zor olacağını biliyorduk. Van maçında çok efor harcamıştık. Fiziksel olarak biraz yorgunduk ama aradaki süreci iyi değerlendirdik. İyi dinlendik. Antrenmanlarda iyi çalıştık, hocamızı dinledik. Sahada da inanılmaz mücadele vardı. İlk yarı 40 dakika İskenderunspor'a neredeyse nefes aldırmadık. Son beş dakika bir iki önemli pozisyon verdik. Gökhan abiyi tebrik etmek lazım. Bu kadar uzun süre top gelmemesine rağmen oyunda kalması inanılmaz profesyonellikti. Gökhan abi de iyi kaleci olduğunu gösterdi. 3 puanda katkısı çok büyük. Maçın genelinde müthiş mücadele ettik. Oynayan, oynamayan herkes takım ruhunu yansıttığımızı düşünüyorum. Kritik maçtı, bunun bilincinde sahaya çıktık. İyi oynadık. Bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Taraftarımıza ve yönetimimize de teşekkür ediyorum. Bay haftası fiziksel olarak bize iyi gelecek. Önümüzde yine final maçı var. Matematiksel olarak şampiyonluğu daha garantilemedik. Aynı ciddiyetle, reaksiyonla Karacabey maçına hazırlanacağız. İç sahadayız, avantajlıyız. Bunu değerlendirmek istiyoruz. Onlara yine nefes aldırmamız gerekiyor" diye konuştu.

Cengizhan Akgün, "Bir gol atmakla futbolcunun iyi ya da kötü olduğu konuşulmamalı"

Maça girdikten üç dakika sonra attığı golle takımına galibiyeti getiren Cengizhan Akgün ise "Maçın zor olacağı belliydi. Van maçından sonra bu maç da fiziksel olarak bizi yoracağını biliyorduk. Oyuna çok iyi başladık. İyi bir maç oldu. Rakibin sadece bir tane pozisyonu var. Onu da Gökhan abi her zamanki gibi çıkardı. Ağır üstünlükle yendik. Hocam 4-5 haftadır hiç ummadık anda böyle bir pozisyonla çıkacağımı, dışlanmış hissetmememi, en kritik yerde sahneye çıkacağımı söylüyordu. Yine yanılmadı. Gelecek seneyi konuşmak için çok erken. Şartlar oluşursa bu ailenin bir parçası olmayı, Kocaelispor'da kalmayı çok isterim, elbette. Bugün bir gol attığım için abartılmasına gerek yok. Kaçırabilirdim de. Bir gol atmakla futbolcunun iyi ya da kötü olduğu konuşulmamalı. Maalesef Türkiye'de belirleyici unsurlar ama böyle olmaması gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Şampiyon olmak için Kocaelispor'a geldim. Bence şampiyonuz"

Depremden sonraki transfer sürecinde Malatya'dan geldiği hatırlatılan ve şampiyonluk süreciyle ilgili değerlendirmesi sorulan Cengizhan, "Depremden sonra transfer sürecinde bir sürü yerden transfer teklifi aldım. 'Alt lige gideceksem Kocaelispor'a giderim. Çünkü şampiyon olmak isterim. Orası şampiyon olmuş' dedim. Çünkü Kocaelispor'a şampiyon olmuş gözüyle bakıyordum. İçerde berabere kaldığımız Pazar maçından sonra da aynı düşüncedeydim, berabere kaldığımız Van maçından sonra da. Bu takımdaki birliktelikle, kenetlenmeyle bu takım zaten şampiyon. Gol sevinçlerinden görebilirsiniz. Kulübede bekleyen oyuncular, çok ciddi oyuncular. Hiçbiri surat yapmıyor. Hocanın dediğinden dışarı çıkmıyor. Antrenmanlarda en ufak tartışma olmuyor. Zaten şampiyon olmayı fazlasıyla hak ediyor. Bence şampiyonuz, net söyleyebilirim" sözlerini kaydetti.

Levent Şahin : "Şampiyonluğa aday iki takım olduğumuzu gösterdik"

Hatay'da yaşanan depremin ardından takımın başında gönüllü olarak çalıştırıcılık yapan İskenderunspor Teknik Direktörü Levent Şahin basın toplantısında maçı değerlendirirken, "İki takım da oyun olarak, futbol anlayışı olarak, mücadele olarak, şampiyonluğa aday takım olduğunu gösterdi. Kocaelispor'u tebrik ediyorum. Geçmişi de başarılarla dolu takıma karşı oynadık. Zor deplasman olduğunu biliyorduk. İlk 20 dakika Kocaelispor'un üstünlüğü vardı. Sonra oyunun kontrolünü aldık. Özellikle orta alandaki üstünlüğümüz hücum organizasyonlarında etkili olmaya başladı. Maçı tekrar seyredip yorumlamak daha doğru olacaktır. Talihsiz bir gol bizim için kalan dakikalar adına kötü bir sürecin başlangıcı oldu. Rakibimizi tebrik ediyorum" dedi.

"Bu hikayenin sonuna üst lige çıkmak yakışır"

Basın mensuplarının depremden sonraki süreçte nasıl lige tutunduklarıyla ilgili olarak Levent Şahin, "Futbolun ve teknik adamlığın dışında yaptığım görev süreciydi. Bunu hiçbir zaman kendi başıma yapmadım. İçerde çok karakterli oyuncu grubu bar. Bu süreçten çıkmak kolay değil. Bizler buradan etkilendik. Sizler de 1999'da yaşadınız. Bu süreci biliyorsunuz. Benim için çok fazla anlatılacak bir şey yok. Ama onların sonuna kadar mücadele edeceğini, bu süreçte yer alacağını biliyorum. Matematiksel olarak bitmediği sürece futbol her şeye gebe bir oyun. Geleceğimiz nokta içinde sonuna kadar devam edeceğiz. Kendi aramızda da konuşuyorduk; burada kazansak çok büyük avantaj sağlayacaktık. Bizim için büyük resim var. O da bir üst lige çıkabilmek. Bugün yensek daha farklı planlar yapacaktık. Maalesef olmadı. Buradan nasıl çıkarız? İkini çıkarız, play-off oynar çıkarız. Ama tek düşüncemiz buradan çıkabilmek. Bu hikayenin sonuna gerçekten bu yakışır. Futbolcu grubumuzu tanımanızı gerçekten isterdim" diyerek duygularını ifade etti.

"Çok doğru meydan okumaymış. İyi ki buradayım"

Aylardır İstanbul'da maçlara hazırlandıkları hatırlatılan ve takımda motivasyonu nasıl sağladıkları sorulan başarılı teknik adam, "Basın toplantısından ziyade, o kadar güzel şeyler söylüyorsunuz, onura ediyorsunuz ki, düşünceleriniz için teşekkür ediyorum. Tek başıma yapabileceğim bir şey değildi. Antrenörlük hayatım boyunca bilime inandım. Bilim doğrultusunda gidiyoruz. Yaşam koçlarımız var takıma destek veriyorlar. Ekibimdeki arkadaşlar, eğitimli arkadaşlar fiziksel ve psikolojik destek veriyorlar. Sayın başkan Hakan Bolad'ı es geçmemek lazım. Sadece lige devam etme kararı değil, meydan okumaydı. Sonuçtan bağımsız şunu söylüyorum; gerçekten doğru bir meydan okumakmış. İyi ki buradayım" yanıtını verdi.

Duygulandığı için konuşmayı sürdüremedi

Depremden sonra dik duruş gösterip para almadan görev yapmasının sorulması üzerine ise Şahin, "Yapmam gereken bir şeyi yaptım. Oralarda çocukluğum geçti" sözlerini kaydetti ve duygulandığı için konuşmasını sürdüremedi. Konuk ekibin teknik direktörü Levent Şahin hatıra fotoğrafı çektirdiği basın mensuplarının alkışları arasında toplantıdan ayrıldı. - KOCAELİ