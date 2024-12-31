Kocaelispor'dan görülmemiş yeni yıl kutlaması

Trendyol 1.Lig'in lideri Kocaelispor yeni yıla çok özel bir organizasyonla girdi. 41 gönüllünün dahil olduğu organizasyonda, maçları kaçırmayan 72 çocuk taraftarın evine eş zamanlı olarak gidildi. Yeni yıla çok mutlu giren aileler de, çocuklarda 2025 yılından şampiyonluk istedi.

Trendyol 1.Lig ekiplerinden lider Kocaelispor'un yeni yıl kutlaması kentte büyük heyecan yaşattı. Özellikle çocukların ve gençlerin Kocaelispor'u sevmesi, maçlarına gelmesi ve şehrinin takımını desteklemesi için birçok organizasyon yapan kulüp bu kez yeni yıla çocuklarla birlikte girdi. Sezonun başından bu yana takımın maçlarına giden çocuklara her maç girişinde takımdan iki oyuncunun kartı hediye edildi. Kartları biriktirip takımın ilk 11'ini oluşturan 72 çocuğa yeni yıla girerken Kocaelispor'a özgü yeşil-siyah Noel babalarla sürpriz yapıldı. Anne ve babalarla birlikte hazırlanan etkinlikte çocuklardan habersiz hazırlıklar tamamlandı.

Aileler çok heyecanlandı

41 gönüllü taraftarın dahil olduğu organizasyonda 72 çocuğun evlerine gidildi, önce futbolculardan videolu mesaj izletildi, ardından kapıda bekleyen Noel baba tarafından sürpriz hediyeler verildi. Kocaelispor Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Dönmez'in de katıldığı organizasyonda unutulmaz anlar yaşandı. Anne ve babaların çocuklardan daha heyecanlı ve mutlu oldukları gözlenen organizasyonda çocuklar ve aileler yeni yıldan Kocaelispor'un şampiyon olmasını diledi. Çocukların önemli bir bölümü futbolcularla tanışmak ya da imzalı forma verilmesini isterken ebeveynler kulübe çocukları önemsediği için teşekkür etti.

Organizasyonu hazırlayan Kocaelispor Organizasyon Müdürü Mehmet Açık yeni yıl etkinliğiyle ilgili bilgi verdi. Açık, "Kocaelispor Kulübü olarak özel bir organizasyona imza atıyor. Her maçta, maça gelen çocuklara iki tane futbolcu kartı veriyoruz. Başka yerden temin edilemiyor. İlk on biri tamamlayan ve şablonları kulübümüze getiren 72 çocuğumuza bu akşam sürpriz yapacağız. Toplam 41 kişi bu akşam çocuğumuza ulaşacağız. Hediyeler vermeden önce futbolcu ağabeyleri çocuklar için özel videolar çektiler. Videonun sonunda kapıya gitmelerini istedi. Kapıya gittiklerinde karşılarında yeşil-siyah Noel babayı gördü ve onun ellerinden hediyelerini alacak. Merakla ne tepki vereceklerini bekliyoruz" dedi.

Başkan Recep Durul: "2025'e şampiyonluk inancıyla giriyoruz"

Kocaelispor Kulüp Başkanı Recep Durul ise "Değerli Kocaelispor Ailesi, yeşil-siyah sevdamızın gölgesinde nice zaferlere koştuğumuz bir yılı daha geride bırakırken 2025'e birlik, beraberlik, yeni umutlar ve şampiyonluk inancıyla giriyoruz. Zamana yenilmeyen bu büyük sevda dün olduğu gibi bugün de, yarın da taraftarımızın gönüllerinde en güçlü şekilde yaşamaya devam edecek. Zamanın sayfalarını çevirirken hem sahada hem de hayatımızda yeni başlangıçlara kapı aralayan ve Kocaelispor'umuzu zirveye taşıyacak yepyeni hikayelerle dolu bir yıl diliyorum. 2025'te takımımızın başarılarıyla taçlanan bir yılın yanı sıra ülkemizde barışın, sağlığın ve mutluluğun hakim olmasını temenni ediyorum. Büyük Kocaelispor Ailesi olarak birbirimize duyduğumuz sevgi ve inançla ülkemizi ileriye taşıyacak birliğin de mimarı olalım. Kocaelispor'un tarihi mücadeleden yılmayanların ve arma uğruna yüreğini ortaya koyanların hikayesidir. Ailemizin en büyük gücü her zaman olduğu gibi camiamızın armasına duyduğu sonsuz inançtan gelir. Ülkemizin ve camiamızın yeni yılını kutluyor, 2025'in hayır, bereket ve esenlikle dolu yeni başlangıçlar getirmesini diliyorum" dedi.

Ahmet Eymen: "Gol atınca kale arkasına gelip formasını vermesini istiyorum"

Yahya Kaptan'da oturan Ahmet Eymen Kalmuk ve ailesi kulüpten yapılan sürpriz organizasyonuyla çok mutlu oldu. Sürprizden haber olmayan Ahmet Eymen, "Böyle bir şey hiç beklemiyordum. Hatta yarın sınavım var, kimya çalışıyordum. Nasıl diyeyim; çok heyecanlandım. Annem video almaya başladı. Ne olduğunu anlamadım. 'Niye alıyorsun, ne gerek var' dedim. Bir anda 'Kapıya çık bak' dedi. Acaba ne oldu diye düşünürken Noel babayı karşımda gördüm. Çok şaşırdım. Ahmet Oğuz'dan mesaj aldım. Gol attığında maçtan sonra kale arkasına gelip bana formasını verirse çok sevinirim. Takım gayet iyi, çok seviyorum. Yeni yıldan Kocaelispor'un şampiyon olmasını diliyorum" dedi.

"Bu etkinlikler çocukları futbola aşık eder"

Baba Temel Kalmuk, "Kayınbiraderim de fanatik Kocaelisporlu. İlk 11'i tamamlamayı ondan öğrendik. Tamamlayıp teslim ettik. Ben esnafım ve halkın da kulübü çok sevmesini istiyorum. Çok güzel bir şey. Çocukları takıma karşı heveslendirmeleri güzel. Bizi aradılar ama Ahmet Eymen'e çaktırmadık. Takımdan çok memnunuz. İnşallah bu sene şampiyon olacak. Yeni yıl hepimiz için mutlu gelsin inşallah. Kocaelispor şampiyon olsun, bizi mutlu etsin. Bu organizasyonu kim hazırlamışsa çok takdir ettik. İnanılmaz güzel bir düşünce. Çocukları futbola aşık eder bu olaylar" diye konuştu.

Minik Zehra Gülsüm'den küfürsüz tribün isteği

Anne Suzan Kalmuk, "Böyle bir organizasyon içinde olmak bizi çok mutlu etti. Çok hoşumuza gitti, teşekkür ediyoruz. Ertuğrul sağlam gittiği için çok üzgünüz. Ama şu anda çok mutluyuz. Kocaeli'miz güzel bir il ve içinde olduğumuz için şanslıyız. ve yeni yılda her şey güzel olur inşallah. Kardeşi Zehra Gülsüm ise yeni yılda Kocaelispor maçlarına gitmek istediğini söyledi ve çocuklar adına önemli bir mesaj dile getirdi, "Maçlara gitmek istiyorum. Ama küçük yaşta olduğum için ve çok küfürlü tezahüratlar olduğu için babam gitmeme izin vermiyor. Küfür kaldırılsın" ifadelerini kaydetti.

Biltekin ailesi Süper Lig'e çıkmayı diledi

Alp Biltekin, "Çok mutlu oldum. Hiç haberim yoktu. Çok teşekkür ederim. Ahmet Oğuz'dan mesaj aldım. Onu çok beğeniyorum. İnşallah güzel goller atacak. Yeni yılda inşallah Süper Lig'e çıkarız" dedi. Baba Ahmet Biltekin, "Maçlara gidiyoruz, Kocaelispor'u takip ediyoruz. Ayrıca oğlum 10 yaşına kadar alt yapısına da gitti. Çok güzel bir etkinlik olmuş. Yeni yılın Kocaelispor ailesine ve bütün ülkemize hayırlı, uğurlu gelmesini diliyorum. Barış içinde, sağlıklı ve mutlu bir yıl geçiririz inşallah" şeklinde konuştu. Anne Sibel Biltekin, "Futbol sevdalısı oğlumla birlikte ben de maçları takip etmeye başladım. Kocaelispor'u seviyoruz, maçlarına da gidiyoruz. İnşallah şampiyon olup bir üst lige çıkacağız" diye konuştu.

"Onur Öztonga'dan mesaj gelince çok şaşırdım. İmzalı forma istiyorum"

Kocaelispor'un maçlarını kaçırmayan Salih Umutlu, "Beklemiyordum, sürpriz oldu. Onur Öztonga'dan videolu mesaj aldım. Mesajı alınca çok şaşırdım. 'Noel baba seni kapıda bekliyor' demiş. Ben de ona mesaj vermek istiyorum; onlarla tanışmak istiyorum. Onu ağabey hepinizin imzasının olduğu bir forma istiyorum. 2025'te inşallah şampiyon oluruz" dedi. Anne Nursel Umutlu, "Ondan daha çok heyecanlandım. Son dakikaya kadar saklamaya çalıştık ama kolay olmadı. 'Kimi bekliyorsun anne' diye sordu sürekli. Doğum günümüzdü, sürpriz yapan yapanaydı. Öyle bir şey sandığını düşündüm. Kocaeli ailesine çocuklarımızla böyle ilgilendiği ve bize zaman ayırdığı için çok teşekkür ediyoruz. Yeni yılda sağlık olsun, mutluluk olsun, huzur olsun. Şampiyonluğu da zaten bekliyoruz" sözlerini kaydetti.

"Futbolcularla tanışmak ve onlarla antrenman yapmak istiyorum"

Kocaelispor tribünlerinin hep birlikte söylediği 'Tiryakinim' aslı şarkıyı söyleyen Çınar Öter, "Mesajı aldığımda mutluluk hissettim. Barış Alıcı'dan mesaj aldım. Kartları tamamladığımı ve maçlara gittiğimi, Noel babanın bana hediyeler getirdiğini söylemişti. Kapıya koştum. Kapıdaydı. Çok heyecanlandım. Bu sezon bütün maçlara gittim. Futbolcularla tanışmak ve onlarla antrenman yapmak istiyorum" dedi. Anne Gülten Öter, "Organizasyon çok güzel, çocukları teşvik etmeye yönelik. Sürpriz oldu", baba Koray Öter, "Hepimize şans, uğur, sağlık ve Kocaelispor'umuza başarılar getirsin. Babadan oğula Kocaelisporluyum. Oğlum da bizimle beraber devam ediyor. Yeni yılımız güzel geçsin. Bugünlerde ihtiyacımız var. Herkese mutluluk, başarı ve sağlık diliyoruz" diye konuştu.

"Fanatik Kocaelisporluyuz. İnanılmaz heyecanlı ve özel bir akşam oldu"

Erkan-Semra Togay çiftinin iki çocuğundan büyüğü olan, fanatik Kocaelisporlu Toprak Togay, kaleci Gökhan Değirmenci'den mesaj aldı. Çok heyecanlandığı için videoyu sonuna kadar izleyemediğini söyleyen Toprak futbolculardan imzalı forma istedi. Anne Semra Togay, "Ailece Kocaelispor fanatiğiyiz. Her gün evde marşlar söylenir, maç günleri evde stat havası yaşanır. Onun da sevdiğini bildiğimiz için biz ondan daha çok heyecanlandık. Ne yaşayacağını biz de merak ediyorduk. Bizim için inanılmaz heyecanlı ve özel bir akşam oldu. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. İyi ki varsınız. Kocaelispor şampiyon" ifadelerini kaydetti.

"Çok özlem duyduk. Yeni yıl da şampiyon olmak istiyoruz"

Kadir-Gizem Korkmaz çiftinin çocukları Ömer Yaman ve Ali karşılaştıkları sürpriz karşısında çok heyecanlandı. Kardeşiyle birlikte tezahürat yapmayı ihmal etmeyen Ömer Yaman, "Çok mutlu hissettim. Vukovic'in geleceğini zannettim. Ona buradan çok teşekkür ederim. Bu sürpriz için herkese çok teşekkür ederim. Yeni yılda Kocaelispor'dan şampiyonluk bekliyorum" dedi. İki kardeş takımlarından şampiyonluk isterken baba Kadir Korkmaz çocuklara yönelik organizasyonlardan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Baba Korkmaz, "Çocuklara yönelik organizasyonlar yeni nesile Kocaelispor'u aşılamakta çok başarılı. Daha önce bu tarz şeylere çok şahit olmuyorduk. Devamını da bekliyoruz. Yeni neslin Kocaelisporlu olması çok önemli. 3 büyüklere gönül vermesindense yaşadığı kentin takımına bağlı olması bizler için çok önemli. Yeni yılda şampiyon olmak istiyoruz. Çok özlem duyduk. Kapısından döndük, küme düştük. Büyük yatırımlar yaptık ama sonunu getiremedik. Ama bu sene başarmak istiyoruz. Artık takımımızı Süper Lig'de görmek istiyoruz. Yeni yıl dileğim Kocaelispor'u şampiyon görmek tabii ki. Bütün Kocaelisporlulara selam gönderiyorum" dedi. Anne Gizem Korkmaz, "Eşim başvuru yapmıştı. Duyunca bende çok mutlu oldum. Çünkü Ömer çok büyük fanatik. Babadan oğula geçti. Ben onlardan da sabırsızdım. Çok güzel düşünmüşler. Çocuklar için çok güzel sürpriz oldu" sözlerini kaydetti. - KOCAELİ