Kocaelispor, Fatih Karagümrük Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü

KOCAELİSPOR, deplasmanda karşılaşacağı Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, "Daha önce de lig tecrübesi olan bir takım, dolayısıyla zor bir maç olacak. Zor durumda olması maçı daha da zorlaştıracak çünkü final gibi bakacaklar. Oyuncularıma sürekli bunu aşılamaya çalışıyorum; her maç bir final, her puan altın değerinde" dedi.

Kocaelispor, Süper Lig'in 16'ncı haftasında 14 Aralık Pazar günü 17.00'de Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Körfez temsilcisi, bu maçın hazırlıklarını Körfez Brunga Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, taktik çalışmalarıyla son buldu. Antrenman öncesi Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan ve futbolculardan Massadio Haidara basın mensuplarının sorularını cevapladı.

SELÇUK İNAN: FİNAL GİBİ BAKACAKLAR

Fatih Karagümrük maçını değerlendiren Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, "Kadro kalitesi, oynadığı oyun son sırada olmasıyla belki de tam doğru orantılı değil. Biz rakiplerin hepsini çok önemsiyoruz, hepsine çok değer veriyoruz. Ne olursa olsun kendi yapacaklarımıza daha çok odaklanıyoruz. Sonuçta bir deplasman, çok da önemli oyuncuları var. Daha önce de lig tecrübesi olan bir takım, dolayısıyla zor bir maç olacak. Zor durumda olması maçı daha da zorlaştıracak çünkü final gibi bakacaklar. Oyuncularıma sürekli bunu aşılamaya çalışıyorum; her maç bir final, her puan altın değerinde. Lig uzun bir maraton, aynı zamanda gerçekten çok zorlu, bunun farkındayım. Aldığımız her galibiyet, her puan çok değerli, çok önemli. İnşallah bu hafta sonu da maçı kazanan taraf oluruz" dedi.

'SADECE BİZİM İÇİN DEĞİL, BÜTÜN TAKIMLAR VE OYUNCULAR İÇİN GEÇERLİ'

Müsabakanın oynanacağı Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun karşılaşmaya etkisine ilişkin açıklamalarda bulunan İnan, "Olumsuz etkilememesi için konuşacağız, anlatacağız. Hava şartları bazen olumsuz oluyor. Ben de çok oynadım. Oyuncuyu konsantre etmek bazı zamanlar zor olabiliyor ama bunlar sadece bizim için değil, bütün takımlar ve oyuncular için geçerli. Sadece sahada yapacaklarımıza odaklanmalıyız; saha dışı gelişecek olaylar bu saatten sonra çok önemli değil" ifadelerini kullandı.

'SAHAYA 11 KİŞİ ÇIKIYOR'

Takımdaki sakatlık durumuna değinen İnan, "Ahmet bizim için çok değerli bir oyuncu. Hem duruşuyla hem karakteriyle hem saha içi performansıyla çok önemsediğimiz bir oyuncu. Hangi oyuncu olursa olsun eksikliğini bir şekilde yaşıyoruz. Sahaya 11 kişi çıkıyor ve onun yerine oynayacak arkadaşlar da fazlasıyla görevini yerine getirecektir. Sakat oyuncularla ilgili Agyei bugün bizimle antrenmana çıkacak. Bir problemi olduğunu düşünmüyorum; en azından öyle söylediler. Smolcic de aynı şekilde bugün bizimle beraber olacak. Şu an için çok bir eksiğimiz yok" şeklinde konuştu.

'SADECE FUTBOLUN KONUŞULDUĞU BİR ORTAM OLUR'

Bir gazetecinin "Futbolda bahis soruşturmasıyla ilgili ne düşünüyorsunuz?" sorusunu İnan şu şekilde cevapladı:

"Ben futbol dışı olayları çok konuşmayı sevmiyorum. Sadece doğru şeyin yapılmasını temenni ediyorum. Kimseyi haksızlığa uğratmadan her şeyin gerçek haliyle insanlara anlatılmasını istiyorum. Ortada bir suç varsa adalet zaten bunu bize sağlayacaktır. İnsanlar bir hata yapmışsa, dönülemeyecek hatalarsa zaten bu ortaya çıkacaktır. Ama inşallah en kısa sürede bu tür olaylar çözülür. Sadece futbolun konuşulduğu bir ortam olur. Dediğim gibi, ben saha dışı olaylarıyla çok ilgilenen bir adam değilim. Sadece temennim bu olayların en hızlı şekilde sona ermesi ve insanların sadece futbolu konuşması, zevk almasıdır."

HAİDARA: KOLAY BİR MAÇ OLMAYACAK

Massadio Haidara ise "İnsanların düşündüğü gibi kolay bir maç olmayacak. Biz de birkaç hafta önce alt sıralardaydık. O sıralardaki takımlarla oynadığınız zaman daha fazla mücadele ediyorlar; bizim yaptığımız gibi. Sezon başından beri iyi anlamda geliştik. Sezon başı neredeyse takımın yarısı yeni transfer olmuştu, birbirimize uyum sağlamamız biraz zaman aldı. Uyum sağladıktan sonra özgüvenimiz de arttı. Bazı eksiklikler ve hatalar olabilir ama iyiye gittiğimizi düşünüyorum" diye konuştu.