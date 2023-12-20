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Kocaelispor, Bodrum FK ile berabere kaldı

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Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Bodrum FK ile sahasında 1-1 berabere kalan Kocaelispor'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam, sezon sonunda aldıkları puanın Süper Lig'e taşıyacağını söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Bodrum FK ile sahasında 1-1 berabere kalan Kocaelispor'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam, "Sezon sonunda, Bodrum FK maçında aldığımız bu puana 'iyi ki bu puanı almışız ve bu puan bizi Süper Lig'e taşıdı' diyeceğiz." dedi.

Maçın ardından Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sağlam, maçın ilk devresinde daha etkili olduklarını söyledi.

Sağlam, ligde her puanın değerli olduğunu ifade ederek "Sezon sonunda, Bodrum FK maçında aldığımız bu puana 'iyi ki bu puanı almışız ve bu puan bizi Süper Lig'e taşıdı' diyeceğiz. İkinci devre oyuncularımızın isteğinden memnunum, bizim kadro kalitemizi ciddi anlamda yukarı çekmemiz gerekiyor. Bugün altımızdaki takımla puan farkı 4'e çıktı yarın ne olur bilmiyoruz." diye konuştu.

Ligin ilk yarısını ikinci sırada bitireceklerini belirten Sağlam, "İç saha baskısında oyuncularımız kendilerini yeteri kadar ifade edemiyorlar. İç saha ve deplasman oyunu arasında fark var. Öndeki oyuncularımızdan 1-2 tanesi eksildiğinde sıkıntı yaşıyoruz. Devreyi Sakaryaspor galibiyetiyle bitirmek istiyoruz. Sonrasında yoğun dönemde bizi Süper Lig'e taşıyacak oyunculara ihtiyacımız olduğu görülüyor." dedi.

Bodrum FK cephesi

Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir de oyuncularının maçın genelinde iyi mücadele ettiklerini söyledi.

İki takım arasında karşılıklı pozisyonların olduğu ve maçın berabere bittiğini aktaran Taşdemir, şunları ifade etti:

"Bizim için bu zor deplasmandan puan almak iyi bir sonuç oldu. Oyunun her dakikasında iki takım da kazanmak için mücadele etti. İlk yarı özellikle doğru oyun oynadık. İkinci yarı sakatlıklardan dolayı oyun düzenimiz bozuldu ve golü yedik. Kazanabilirdik ama kaybedebilirdik de ortada bir maç oldu. Doğru oyunu biraz daha sürdürebilsek maçı koparabilirdik. Maç zordu rakibimiz şampiyonluk adaylarından. Ligde keyif veren oyun oynamaya çalışıyoruz."

Kaynak: AA / Spor

Ertuğrul Sağlam Trendyol Bodrum Teknik Direktör Süper Lig Futbol Spor Güncel Haberler

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