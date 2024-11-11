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Kocaelispor'a Sakaryaspor Maçında Fiziki Saldırı

Kocaelispor'a Sakaryaspor Maçında Fiziki Saldırı
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Kocaelispor, Sakaryaspor ile oynanan maç sonrası yaşanan fiziki saldırıları kınadı. Kulüp, soyunma odası koridorlarında akreditesiz kişilerin futbolcularına ve teknik heyetine saldırdığını açıkladı. Maç sonrasında ortamın daha da gerildiği öğrenildi.

KOCAELİSPOR'dan, Sakaryaspor maçı ile ilgili yapılan açıklamada, "Ne yazık ki, müsabaka sonunda soyunma odası koridorlarında olmaması gereken akreditesiz kişiler organize bir şekilde futbolcularımız ve teknik heyetimiz başta olmak üzere kafilemiz mensuplarına acımasızca ve alçakça fiziki saldırılarda bulunmuştur. Bununla yetinmeyen kendilerine insan demeyi kendimize zül addettiğimiz birkaç kendini bilmez, müsabaka sonunda kulüp yönetim kurulu ve misafirlerimize de protokol tribünü önünde fiziki ve sözlü tacizlerde bulunmuştur" denildi.

Kocaelispor, 1'inci Lig'in 12'nci haftasında dün deplasmanda Sakaryaspor'u 1-0 mağlup etti. Gergin geçen maç sırasında ve sonrasında 2 takımın yöneticileri ve futbolcuları arasında tartışmalar yaşandı. Kocaelispor Kulübü yaşananlara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dün oynanan müsabakada futbolcularımız ve teknik heyetimiz başta olmak üzere; kafilemize müsabaka sonunda soyunma odası koridorlarında yapılan alçak saldırılar hakkında bu açıklamayı yapma zorunluluğu tarafımızca hasıl olmuştur. Öncelikle sahaya çok sayıda yabancı madde ve özellikle yanıcı maddelerin alınmasına müsaade eden, soyunma odası koridorlarında gerekli tedbirleri almayan, işlerini özenle yapma yükümlülüklerini yerine getirmeyen tüm yetkili makamları kınıyoruz."

Futbolcular ve yönetim kurulu üyelerine fiziki saldırı yapıldığının ifade edildiği açıklamada, "Müsabaka sonunda alınan galibiyete rağmen ortamı germemek adına futbolcularımız en ufak bir sevinç gösterisi yapmadan soyunma odasına yönelmiştir. Ne yazık ki, müsabaka sonunda soyunma odası koridorlarında olmaması gereken akreditesiz kişiler organize bir şekilde futbolcularımız ve teknik heyetimiz başta olmak üzere kafilemiz mensuplarına acımasızca ve alçakça fiziki saldırılarda bulunmuştur. Bununla yetinmeyen kendilerine insan demeyi kendimize zül addettiğimiz birkaç kendini bilmez, müsabaka sonunda kulüp yönetim kurulu ve misafirlerimize de protokol tribünü önünde fiziki ve sözlü tacizlerde bulunmuştur" ifadeleri kullanıldı.

Fiziki saldırıların Sakaryasporlu yöneticiler tarafından yapıldığının ifade edildiği açıklama şu ifadelerle tamamlandı:

"Maalesef, fiziki saldırıyı başlatan kişilerin çoğu rakip takım yönetim kurulu üyeleri ve görevlileridir. Kafilemize fiziki saldırıda bulunan tüm alçaklar kulüp yetkililerimiz tarafından ivedilikle tespit edilmiş akabinde bu kişilerin Türkiye Futbol Federasyonu adına stadyumda görevli olan temsilci heyetine kimlik tespitlerinin yapılması adına havale edilmiştir. Gereğinin Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından yapılacağına dair en ufak tereddütümüz yoktur. Ağır ve sürekli bir şekilde saldırıya maruz kalan futbolcularımız Ahmet Sagat, Ahmet Oğuz, Gökhan Değirmenci, Mesut Can Tunalı, teknik heyet mensubumuz Burak Akalp ve kulüp doktorumuz Gürbey Kahveci'nin sağlık kontrolleri ve müdahaleleri müsabaka bitimiyle birlikte başlatılmıştır. Son olarak; kulübümüz bulunduğu her platformda kendine yakışanı yaptığı gibi, bundan sonra da aynı çizgiyle yoluna emin adımlarla devam edecektir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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