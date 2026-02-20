Kız arkadaşını ölüme terk eden Avusturyalı dağcı suçlu bulundu

Avusturya'nın en yüksek dağında donarak hayatını kaybeden 33 yaşındaki Kerstin G.'nin erkek arkadaşı, ağır ihmal sonucu ölüme sebebiyet vermekten suçlu bulundu.

Kerstin G., Grossglockner dağına yaptığı tırmanış sırasında hipotermiden hayatını kaybetti.

Erkek arkadaşı, fırtınalı 19 Ocak 2025 günü erken saatlerde, zirveye yakın bir yerde onu korumasız ve bitkin halde bırakıp yardım çağırmaya gittiği gerekçesiyle suçlanıyordu.

Avusturya gizlilik yasaları gereği sadece Thomas P. olarak adlandırılan dağcı, beş ay ertelenmiş hapis cezasına çarptırıldı ve 9.600 euro para cezası ödedi.

Dava, sadece Avusturya'da değil tüm dünyada dağcılık camialarında da ilgi gördü ve tartışmalara yol açtı.

Savcılar, daha deneyimli bir dağcı olan sanığın "turdaki sorumlu rehber" olduğunu ve kız arkadaşına yardım etmek için zamanında geri dönmediğini veya destek çağırmadığını söylüyor.

Çiftin tırmanmaya başladığı Grossglockner dağı 3.798 metre yüksekliğinde.

BBC'ye gönderilen bir açıklamada mahkemenin, Thomas P'nin önceki temiz sicilini ve kendisine yakın birinin kaybını "hafifletici faktörler" olarak değerlendirdiği belirtildi.

Kendisi de kurtarma ekipleriyle çalışan deneyimli bir dağcı olan hakim Norbert Hofer, Thomas P.'nin mükemmel bir dağcı olduğunu, ancak kız arkadaşının tırmanış yetenekleri açısından ondan çok geride olduğunu söyledi.

Kerstin G.'nin kış koşullarında yeterli deneyime sahip olmadığı için çiftin geri dönmüş olması gerektiğini ekledi.

Mahkeme ayrıca Thomas P.'nin eski kız arkadaşı Andrea B.'nin de ifadesini dinledi. Andrea B., Thomas P.'nin 2023'te Grossglockner'da yaptığı önceki bir turda kendisini nasıl yalnız bıraktığını anlattı.

Kadın, çok bunaldığını, başının döndüğünü ve farının söndüğünü söyledi. Ağlayıp çığlık atarken Thomas P.'nin aniden ortadan kaybolduğunu, onu arkasında bırakarak yürüdüğünü anlattı.

Avusturya medyasındaki haberlere göre, dağ kurtarma ekibi mahkemede Kerstin'in cesedini bir kaya yüzeyinden baş aşağı asılı halde bulduğunu anlattı.

Kurtarma ekibinden biri mahkemeye, sırt çantasının takılı olduğunu ve başının geriye doğru eğik olduğunu söyledi.

Gözlerinin sonuna kadar açık olduğunu, eldiven giymediğini ve botlarının açık olduğunu belirtti.

"O pozisyonda kalmasına hayret ettik. Eğer rüzgar daha da güçlü olsaydı güney yamacından aşağı düşerdi" dedi.

Savcılar: 'Bu yükseklikte deneyimi yoktu'

Savcılar, Thomas P.'nin tırmanışın en başından beri yaptığı dokuz hatanın bir listesini yayımladı.

Davanın kilit noktası, Innsbruck'taki devlet savcılarının, Thomas P.'yi "kız arkadaşının aksine yüksek irtifa Alplerinde çok deneyimli olduğu ve turu planladığı" gerekçesiyle "turun sorumlu rehberi" olarak nitelendirmeleri.

Söylediklerine göre, kız arkadaşının daha önce bu uzunlukta, zorlukta ve yükseklikte bir Alp turuna hiç katılmamış olmasına ve zorlu kış koşullarına rağmen bu geziyi düzenledi.

Ayrıca, iki saat geç yola çıktığını ve yanlarına "yeterli acil durum kamp ekipmanı" almadığını da iddia ediyorlar.

Savcılar "kız arkadaşının karma arazide yüksek irtifada yapılan bir kayak turu için uygun olmayan yumuşak snowboard botlarını kullanmasına izin verdiğini" belirtiyor.

Sanık bu iddiayı reddediyor. Avukatı Karl Jelinek yaptığı açıklamada, çiftin turu birlikte planladığını söyledi.

"İkisi de kendilerini yeterince deneyimli, yeterince hazırlıklı ve iyi donanımlı olarak görüyorlardı" dedi.

Avukatın aktardığına göre ikisinin de "gerekli Alp deneyimi" vardı ve "fiziksel durumları çok iyiydi".

Neler yaşandı?

Savcılar, dağa çıktıktan sonra Thomas P.'nin, saatte 74 km'ye varan şiddetli rüzgarlar ve kış soğuğu nedeniyle, hala mümkünken geri dönmesi gerektiğini söylüyor.

Hava sıcaklığının -8 derece, hissedilen sıcaklığın ise -20 derece olduğunu belirtiyorlar.

Bundan sonra ne olduğuna dair anlatımlar farklılık gösteriyor.

Sanığın avukatına göre, 18 Ocak günü saat 13.30'da Frühstücksplatz adlı bir yere ulaştılar.

Bu nokta, zirveye ulaşmadan önce geri dönüşün mümkün olmadığı noktaydı.

Karl Jelinek, "İkisi de yorgun veya bunalmış olmadığı için devam ettiler" dedi.

Savcılar, çiftin saat 20.50 civarında mahsur kaldığını ve Thomas P.'nin polisi aramadığını ve saat 22.50 civarında bir polis helikopteri üzerlerinden geçerken herhangi bir yardım sinyali göndermediğini söylüyor.

Avukat, müvekkili ve kız arkadaşının o sırada kendilerini iyi hissettiklerini ve zirveye yakın oldukları için yardım çağırmadıklarını anlattı.

Webcam görüntülerinde, dağa tırmanırken el fenerlerinden yayılan ışıklar görülüyor.

Ancak avukat kısa bir süre sonra durumun dramatik bir şekilde değiştiğini söyledi. Anlattığına göre kadın "aniden yorgunluk belirtileri göstermeye başladı", ancak o zaman geri dönmek için çok geçti.

Thomas P. 19 Ocak günü saat 00.35'te dağ polisini aradı.

Konuşmanın içeriği belirsiz ancak avukatı yardım istediğini belirtiyor.

Polis ise daha sonra telefonunu sessize aldığını ve başka hiçbir çağrıya cevap vermediğini iddia ediyor.

Karl Jelinek, çiftin Grossglockner zirvesini işaretleyen haçın yaklaşık 40 metre altındaki bir bölgeye ulaşmayı başardığını söylüyor.

Sanığın kız arkadaşı hareket edemeyecek kadar yorgun olduğu için, adam yardım bulmak üzere onu yalnız bırakıp zirveye tırmandı ve diğer taraftan aşağı indi.

Savcılar, adamın onu saat 02.00'de terk ettiğini söylüyor.

Zirveden aşağı inerken fenerle aydınlatılmış silueti webcam görüntülerine yansıyor.

Savcılar, zanlının kadını soğuktan korumak için alüminyum kurtarma battaniyeleri veya başka ekipman kullanmadığını ve acil servisleri bilgilendirmek için saat 03.30'a kadar beklediğini söylüyor.

O noktada muhtemelen artık çok geçti.

Şiddetli rüzgarlar nedeniyle gece boyunca helikopterle kurtarma operasyonu gerçekleştirilemezdi.

Kerstin G, donmuş dağ yamacında, karların içinde yapayalnız hayatını kaybetti.

Bu haber, BBC gazetecileri tarafından hazırlandı ve kontrol edildi. Bir pilot proje kapsamında çevirisinde yapay zekadan da faydalanıldı.